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電商跨界抽一年披薩免費吃、再領夜貓乘車金　獵人迷必收一卡通限量開賣

Yahoo購物中心22週年慶（圖／Yahoo購物提供）

▲電商平台生日慶不只比拼折扣，更比創意與體驗。（圖／Yahoo購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台搶攻春季消費熱潮，東森購物網「女王寵愛節」延續檔期熱度推出返場加碼，不僅祭出39.6%高額回饋，全站滿額再抽地中海郵輪大獎；Yahoo購物中心迎來22週年生日慶，將促銷活動延伸至線下生活場景，推出超商限時掃貨由平台買單的體驗活動，以及美食優惠與夜貓乘車金等好康；PChome 24h購物則是瞄準動漫粉絲族群，限量開賣《HUNTER x HUNTER 獵人》一卡通精裝套組。

鎖定女力商機，東森購物網3月「女王寵愛節」開跑後，集結美妝保養、生活家電與旅遊票券等眾多品項，帶動檔期消費熱度，活動也加碼延長，像是人氣保養品台酒青春露、BIOUP外泌體奇蹟面膜等皆祭出促銷價格，適合趁機補貨補齊；此外，Dyson吹風機、iRobot自動集塵掃拖機器人、THOMSON洗烘存三合一智能洗碗機等熱門家電也同步祭出優惠。活動搭配銀行與全站加碼最高享39.6%回饋，全站滿額還有機會抽地中海郵輪，返場優惠只到3/17，消費者可把握女神節檔期尾聲入手日常愛用品。

Yahoo購物中心迎來22週年生日慶，祭出最高回饋25%，天天品牌日，美妝、家電與生活百貨輪番破盤下殺，今年更跨界大玩「22」創意與體驗，將網購回饋延伸到線下，其中之一是推出「瘋狂搬搬樂」，消費者下單並選擇7-ELEVEN取件，就有機會親身挑戰22秒至最多66秒7-ELEVEN掃貨，指定時間內搬多少、平台來買單；同時串連達美樂推出「餓2了沒」，凡身份證字號含「22」或「52」數字，即可至門市享專屬優惠，以及「1元、22元」銅板價加購美食優惠，進站玩輪盤遊戲送折價券等好禮，還可抽5252購物金，下單再抽月月吃巨無霸披薩一年份；此外也與LINE GO合作，針對夜間通勤與聚會族群，活動期間輸入優惠碼，晚間22點後送22%「夜貓乘車金」。

PChome 24h購物限量開賣《HUNTER x HUNTER 獵人》一卡通精裝套組（圖／PChome 24h購物提供）

▲《HUNTER x HUNTER 獵人》一卡通精裝套組 ，共推出《幻影旅團》與《貪婪之島》兩款系列。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物則是將於3/18 11:00起現貨限量開賣《HUNTER x HUNTER 獵人》一卡通精裝套組，本次推出以暗黑美學著稱的《幻影旅團》與充滿冒險情懷的《貪婪之島》兩款系列，《幻影旅團精裝版》收錄了團長庫洛洛、西索、瑪奇、小滴、飛坦、俠客等經典成員，還原作品中神祕且強大的氛圍，卡面製程採用局部雷射燙金與閃亮銀卡特效，在嗶卡感應的瞬間，彷彿重溫庫洛洛指揮「蜘蛛」成員在黑夜中展開行動的場景；《貪婪之島》套組除了包含小傑、奇犽、比司吉與磊札的角色卡，更收錄了遊戲中能實現長距離移動的「同行（ACCOMPANY）」以及具備療癒奇效的「大天使的氣息」，是獵人迷必收的潮流單品。

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