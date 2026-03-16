李貞秀幕僚狂打電話問事　內政部：已Email告知「民眾」資料官網有寫

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰2月26日下令，在李貞秀資格未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。不過，今（16日）傳出內政部等部會透過E-mail給予李貞秀資料。對此，內政部下午澄清，該案是2月12日時，李貞秀女士助理多次致電本部、統計處及國土署基層同仁詢問空餘屋相關統計資訊，「故本部以電子郵件告知該民眾所詢資料本已公開於本部網站」。

民眾黨中配立委李貞秀身份資格惹議，行政院長卓榮泰2月26日在院會中指示與會的行政官員，在資格還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料。

不過，據《聯合報》報導，在行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料。對此，部會仍有回函，只是以E-mail形式，而非正式公文回函；除此之外，內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。相關人士指出，因公務機關基於新民意及監督權，依規定必須回函立委索資，卻因李貞秀立委資格未定，因此只能採取模糊做法。

對此，內政部下午以文字回覆說明，該案是於今年2月12日時，李貞秀女士助理多次致電本部、統計處及國土署基層同仁詢問空餘屋相關統計資訊，「故本部以電子郵件告知該民眾所詢資料本已公開於本部網站」。

內政部指出，自2月26日後，已請各單位在該名立委合法資格尚未確認之前，不論任何資料一律不予提供。

內政部表示，對於民眾詢問資料，本部皆依《政府資訊公開法》、《檔案法》相關規定辦理，惟該案不符申請規定，故未正式回覆。