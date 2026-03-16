10歲女童遭擄淪性奴！8年後獲救「綁架者卻同日自盡」...悲慘現況曝

▲年僅10歲女童第一次自己走路上學，途中竟遭綁架囚禁。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／鏡週刊

當年那個才10歲、滿心歡喜第一次自己上學的奧地利小女孩娜塔莎（Natascha Kampusch），萬萬沒想到會遇上長達8年的禁錮人生。1998年被36歲科皮爾（Wolfgang Priklopil）擄走後，她直到2006年才死裡逃生。雖然2016年間她曾展現堅強，透過文字和螢光幕對外發聲，試圖擺脫社交恐懼，但20年過去了，那段恐怖回憶卻像迴力鏢一樣再度重創她的心靈。

悲慘經歷改編成電影

那段悲慘經歷被改編成電影《3096天》，在被囚禁的8年期間，娜塔莎過著非人的生活。她不只要忍受頻繁的暴力對待，甚至在拳腳相向中聽見脊椎斷裂的慘叫。在斷食與凌虐的雙重打擊下，她被迫淪為對方的奴隸，每日跪地卑躬屈膝，喊對方「主人」。那座暗藏在地下室的牢房，成了她童年最深沉的恐懼。

▲娜塔莎雖然重獲自由20年，靠出書受訪賺進大筆的錢，但精神狀態卻急轉直下惡化。（翻攝X@MorbidKnowledge）

重返自由卻變孤僻

好不容易盼到了自由，綁架者卻在同日結束生命，留下一堆未解之謎。娜塔莎曾感嘆重回社會後的日子反而讓她窒息。雖然回到了社會，娜塔莎卻覺得外面的自由世界更像個無形的牢籠。由於長期遭受精神摧殘，娜塔莎變得孤僻且拒絕與人交流，甚至為了隱瞞受虐細節而與親生父親斷絕往來。當時醫師雖然建議她要放下過去，但內心的創傷顯然沒那麼容易癒合。

創傷復發醫師難治

雖然娜塔莎後來靠著出書與受訪賺進約500萬美元（約新台幣1.6億元），然而好景不常，近期傳出她的創傷壓力再次復發，家人憂心透露她現在的狀況糟得像剛獲救時一樣，整個人陷入嚴重的自我封閉，連醫師都感到力不從心。



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