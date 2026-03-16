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支持劉世芳拒絕李貞秀質詢？　卓榮泰：依法辦理

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與相關官員被李貞秀點名時全數拒絕上備詢台，李貞秀向會議主席李柏毅抗議未果後，就開始「對空氣質詢」。對此，行政院長卓榮泰下午被問及，是否支持劉世芳不接受李貞秀質詢，他僅以4個字「依法辦理」回應。

立法院內政委員會今（16日）邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，本日會議主席李柏毅在李貞秀質詢前表示，基於立法院韓院長上禮拜協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。

李貞秀上台後，則點名劉世芳與相關官員上台接受質詢，但官員都未上台，而是坐在原來位置。李貞秀向會議主席李柏毅抗議未果後，便就開始「對空氣質詢」。

隨後，李柏毅質詢時表示，各黨派的立法委員和全國公職人員，包含劉世芳在內，「我們都應該要遵守《國籍法》，只有單一國籍」。在還沒放棄就職情況下，「剛才的李貞秀女士，她在韓國瑜院長的裁定裡面，在我的看法是已就職、未解職」，自己尊重行政院一貫態度，讓今天內政部和所屬官員可以不用上台詢答。

對此，卓榮泰下午出席公開活動時，被媒體詢問「是否支持劉世芳不接受李貞秀質詢」。卓榮泰僅以4個字「依法辦理」回應。

▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳等一眾官員並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳等一眾官員並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

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