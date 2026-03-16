陳智菡兩度上台咬耳朵救李貞秀　綠委酸：幹嘛不讓她遞補立委？

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向本日會議主席李柏毅抗議未果後，就開始對空氣質詢，而民眾黨團主任陳智菡更數度上台與李貞秀「咬耳朵」。對此，綠委吳思瑤酸，沒看過幕僚可以這樣直接站上質詢台，公然下指導棋，這也是國會奇觀；綠委林楚茵則說，民眾黨幹嘛不直接讓國籍沒問題的陳智菡遞補立委？

▲民眾黨中配立委李貞秀質詢，民眾黨團主任陳智菡一旁咬耳朵。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與相關官員被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向本日會議主席李柏毅抗議未果後，就開始「對空氣質詢」，期間民眾黨團主任陳智菡也頻繁上台與李貞秀「咬耳朵」。

對此，民進黨立委吳思瑤大酸，李貞秀的獨角戲，看她可以演多久？違法立委硬要違法質詢，是國會鬧劇！還同場加映：陳智菡上台咬耳朵？「沒看過幕僚可以這樣直接站上質詢台，公然下指導棋。故意搶戲嗎？這也是國會奇觀！」

吳思瑤稱讚，今日最佳表現是內政委員會召委李柏毅 ，「初登板的新召委，完全KO.李女士」，李柏毅再為今日的李女士獨角戲鬧劇，做了完美的ending，最後裁示，「書面質詢及未及答覆部分，除李貞秀女士外，請於一週內書面答覆，並副知本會」。李女士想當女主角卻淪為丑角，李柏毅才是今日最佳男主角。

民進黨立委林楚茵也酸，「李女士的獨角戲沒資格又沒能力」，不具立委資格的李貞秀「女士」，在韓國瑜私相授受放水下，所幸內政委員會召委李柏毅負責任拒絕內政部長劉世芳接受李貞秀「女士」質詢，讓李女士只能在台上當民眾自問自答。

林楚茵還說，「楚茵要說句公道話：沒立委資格根本連站上台都不行，真正『夠資格』的立委，也不需要質詢時，還要靠陳智菡咬耳朵救援」，既然超過五成民眾都認為李貞秀對民眾黨是「敗」票，真心不懂，民眾黨幹嘛不直接讓國籍沒問題的陳智菡遞補立委？

民進黨立委林俊憲則說，「我早就說過，李貞秀的問題是法律問題，不是政治問題，可今天她仍不聽勸，硬要上台質詢」，一旁的陳智菡也沒閒著。前幾天跑去嗆日本議員，丟臉丟到國外。今天再度加碼，不斷在李貞秀發言時上台咬耳朵下指導棋。

林俊憲指出，立法院還真的很少見到今天這種鬧劇，違法立委硬要質詢，幕僚搶戲上場，韓院長依舊無動於衷。整個場景，真是前所未見的國會奇觀。至於陳智菡今天大顯身手，她想篡位的司馬昭之心，恐怕連李貞秀自己都心裡有數了。「遲遲不把李貞秀換下來，讓她遞補上去，我想戰狼小姐姐心中一定是心急難耐，有苦說不出」。