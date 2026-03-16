高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

▲高雄網美蛋糕店出包，草莓蛋糕發霉滲水，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

開心的慶生，卻因一顆草莓蛋糕超掃興！一名網友昨（15）日到高雄一家網美甜點店購買蛋糕，到餐廳慶生時，發現蛋糕上的草莓明顯長毛發霉，蛋糕底盤更是有出水情況。畫面po上網後，有蛋糕師傅認為，依草莓染色程度、底盤出水情況來看，這顆蛋糕恐不是當天現做。業者第一時間發聲明致歉，並宣布草莓系列商品即刻下架停售。

草莓長灰毛、蛋糕「泡水」 消費者嚇壞

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「加料不加價？」一名網友表示，因家人生日，孩子吵著要吃草莓蛋糕，昨日臨時透過電話預訂，傍晚到店家拿蛋糕時，店員從櫃檯後方直接拿包裝好的蛋糕給她，並提醒離開冷藏不要超過半小時，她則回覆，慶生餐廳就在附近，今天也會直接吃完，接著抵達餐廳後就請店員協助冷藏，用餐後請店員取出蛋糕，就看到蛋糕上的草莓明顯發霉。

根據網友上傳的影片錄下，草莓上面佈滿細微灰色黴菌，明顯已經變質發霉，海綿糕體也被染成粉紅色；更令人訝異的是，蛋糕底座還明顯出水，看起來就像蛋糕泡在水裡。

蛋糕師傅打臉「非現做」 網友質疑是慣犯



網友看完畫面紛紛表示，「這蛋糕應該做好兩天以上，草莓都出水了，不發霉才奇怪 ，還好沒吃下肚」、「草莓都染色了放很久了」、、「樓主拜托你提告檢舉，這樣的店家不能讓他得過且過」、「去看他們google評論，大部分低星都是說不新鮮，感覺是慣犯了」。

還有一名自稱蛋糕師傅留言指出，「看的出來不是當天現做的。當天現做的草莓不會染色那麼快、而且底盤都濕的..這很明顯不新鮮、當天現做的也不會這樣喔。看完您這顆蛋糕 可能只有最上層那一層是後來才做的。以下的都提前做起來放了。」

業者認品管疏失 澄清「草莓瀝乾不全」致積水

針對消費者的指控，業者隨即留言道歉，並強調店內蛋糕皆為當天製作，照片中蛋糕底層看起來有出水的狀況，主要是因為蛋糕有透明圍邊固定，未完全瀝乾的草莓水分可能沿著圍邊往下流到底層，並不是放置多日。

對於草莓發霉一事，業者坦承疏失：「無論原因為何，讓有問題的商品出到顧客手上，就是品管與出貨檢查的疏失。草莓雖有清洗，但若後續瀝乾細節未掌握完善，確實會提高異常風險。」慎重起見，目前相關草莓商品已先行停售檢查。

衛生局突擊稽查 查獲環境缺失



高雄市衛生局獲知後，今日前往甜點店稽查，經查證，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，現場沒有已製作完成草莓蛋糕產品，另檢視現場剩餘草莓無發霉情形。業者表示昨（15）日接獲消費者反映草莓發霉情事，已向消費者致歉及退款，說明草莓蛋糕為預訂當天現做，昨獲知即已下架現場草莓蛋糕產品且未再販售。衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，依食安法第48條規定處新臺幣3萬元以上罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對冷藏庫未有溫度紀錄、冷凍櫃未除霜、從業人員未定期接受健康檢查等缺失，依《食品安全衛生管理法》第8條要求業者限期改善，屆期未改善，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。