　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

▲高雄網美蛋糕店出包，草莓蛋糕發霉滲水，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

開心的慶生，卻因一顆草莓蛋糕超掃興！一名網友昨（15）日到高雄一家網美甜點店購買蛋糕，到餐廳慶生時，發現蛋糕上的草莓明顯長毛發霉，蛋糕底盤更是有出水情況。畫面po上網後，有蛋糕師傅認為，依草莓染色程度、底盤出水情況來看，這顆蛋糕恐不是當天現做。業者第一時間發聲明致歉，並宣布草莓系列商品即刻下架停售。

草莓長灰毛、蛋糕「泡水」　消費者嚇壞

[廣告]請繼續往下閱讀...

「加料不加價？」一名網友表示，因家人生日，孩子吵著要吃草莓蛋糕，昨日臨時透過電話預訂，傍晚到店家拿蛋糕時，店員從櫃檯後方直接拿包裝好的蛋糕給她，並提醒離開冷藏不要超過半小時，她則回覆，慶生餐廳就在附近，今天也會直接吃完，接著抵達餐廳後就請店員協助冷藏，用餐後請店員取出蛋糕，就看到蛋糕上的草莓明顯發霉。

根據網友上傳的影片錄下，草莓上面佈滿細微灰色黴菌，明顯已經變質發霉，海綿糕體也被染成粉紅色；更令人訝異的是，蛋糕底座還明顯出水，看起來就像蛋糕泡在水裡。

蛋糕師傅打臉「非現做」 網友質疑是慣犯

網友看完畫面紛紛表示，「這蛋糕應該做好兩天以上，草莓都出水了，不發霉才奇怪 ，還好沒吃下肚」、「草莓都染色了放很久了」、、「樓主拜托你提告檢舉，這樣的店家不能讓他得過且過」、「去看他們google評論，大部分低星都是說不新鮮，感覺是慣犯了」。

還有一名自稱蛋糕師傅留言指出，「看的出來不是當天現做的。當天現做的草莓不會染色那麼快、而且底盤都濕的..這很明顯不新鮮、當天現做的也不會這樣喔。看完您這顆蛋糕 可能只有最上層那一層是後來才做的。以下的都提前做起來放了。」

業者認品管疏失　澄清「草莓瀝乾不全」致積水

針對消費者的指控，業者隨即留言道歉，並強調店內蛋糕皆為當天製作，照片中蛋糕底層看起來有出水的狀況，主要是因為蛋糕有透明圍邊固定，未完全瀝乾的草莓水分可能沿著圍邊往下流到底層，並不是放置多日。

對於草莓發霉一事，業者坦承疏失：「無論原因為何，讓有問題的商品出到顧客手上，就是品管與出貨檢查的疏失。草莓雖有清洗，但若後續瀝乾細節未掌握完善，確實會提高異常風險。」慎重起見，目前相關草莓商品已先行停售檢查。

▲▼高雄網美蛋糕店出包，草莓蛋糕發霉滲水。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局突擊稽查　查獲環境缺失

高雄市衛生局獲知後，今日前往甜點店稽查，經查證，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，現場沒有已製作完成草莓蛋糕產品，另檢視現場剩餘草莓無發霉情形。業者表示昨（15）日接獲消費者反映草莓發霉情事，已向消費者致歉及退款，說明草莓蛋糕為預訂當天現做，昨獲知即已下架現場草莓蛋糕產品且未再販售。衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，依食安法第48條規定處新臺幣3萬元以上罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對冷藏庫未有溫度紀錄、冷凍櫃未除霜、從業人員未定期接受健康檢查等缺失，依《食品安全衛生管理法》第8條要求業者限期改善，屆期未改善，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議1球！WBC官方X發「美國晉級」遭大怒灌
連鎖餐廳無預警熄燈　破產清算！首間分店倒閉現況曝
台股終場翻黑「尾盤跳水」
裁判幾乎都美國籍爆爭議！　史詩級誤判掀眾怒
拖吊蟑螂又來了　喊4千「帳單變4萬」
新武器！伊朗首度動用「泥石」導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！老司機嗨翻

高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

鐵板燒狂漲價！套餐沒附白飯「店內卻坐滿8成」　他愣：消費力驚人

快訊／13:12雲林縣規模3.3地震　5縣市有感「最大震度2級」

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

連戰二媳婦「趕場替婆婆連方瑀慶生」！　曝婆媳關係

戴資穎奧地利跳傘　口水大失控「臉頰濕濕的」嗨喊：完成夢想清單

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆　大票球迷怒了

「虧欠館長真的太多了！」見抹黑攻擊　黃國昌：我心裡很不捨

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！老司機嗨翻

高雄文青風甜點店出包！草莓「發霉長毛」蛋糕滲水　業者道歉停售

鐵板燒狂漲價！套餐沒附白飯「店內卻坐滿8成」　他愣：消費力驚人

快訊／13:12雲林縣規模3.3地震　5縣市有感「最大震度2級」

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

連戰二媳婦「趕場替婆婆連方瑀慶生」！　曝婆媳關係

戴資穎奧地利跳傘　口水大失控「臉頰濕濕的」嗨喊：完成夢想清單

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆　大票球迷怒了

「虧欠館長真的太多了！」見抹黑攻擊　黃國昌：我心裡很不捨

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！老司機嗨翻

李貞秀幕僚狂打電話問事　內政部：已Email告知「民眾」資料官網有寫

吳宗憲開唱再曝光嘉賓！　突拋「封麥震撼彈」：可能是最後一次

日女團偶像爆私聯！她偷交往粉絲遭開除　4月開唱少一人開放退票

SJ老婆注意！Super Show 10安可場台灣也看得到　票價1500元有找

伊朗最高領袖遭爆「人在莫斯科」　搭軍機秘密赴俄動手術

大安森林公園繡球花滿開！花手水、竹編裝置藏故事　還有巨型恐龍

新北特搜隊輪值國際救援縣市　36小時不斷電演練…民間物流貨車助陣

探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

爭議1球！WBC官方X發「美國晉級」遭大怒灌　富藍戈也發文抱不平

喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」

生活熱門新聞

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」　大票球迷怒了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

罕見乾冷型冷氣團報到　北部人嗨：多給幾天

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

台積電工程師「逼妻賣3千萬遺產房」　真相爆心碎

更多熱門

相關新聞

陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊一起烤

陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊一起烤

中國網紅零食「土灶鍋巴」近日被揭發，實際生產情況與直播宣傳大相逕庭，不僅並非手工製作，生產環境更被指存在多項食品安全問題，包括生產工廠內，滿地汙水，多個髒手套及髒鞋墊放在鍋巴的烤爐上一起烤製等狀況。當地監管局也立刻介入調查。

平價港點「點22」破產清算　高雄首間分店倒閉現況曝

平價港點「點22」破產清算　高雄首間分店倒閉現況曝

高雄男酒後失控　派出所內發酒瘋「砸電腦」慘了

高雄男酒後失控　派出所內發酒瘋「砸電腦」慘了

台中父子失蹤現身高雄深山！父詭異墜坡亡

台中父子失蹤現身高雄深山！父詭異墜坡亡

陸網紅「鹿哈」慘了！恐要賠415億元

陸網紅「鹿哈」慘了！恐要賠415億元

關鍵字：

草莓蛋糕發霉高雄甜點蛋糕食品安全

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面