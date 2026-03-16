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社會 社會焦點 保障人權

神鬼報關行！逃稅236次、詐貸1400萬　前海關員違法操作全被破

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前海關人員開設公司利用人頭公司涉嫌作假帳逃漏稅。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名李姓男子每月收取2萬元報酬，擔任前海關人員張男所設空殼公司的人頭負責人，共獲利64萬元，牽扯出主嫌張男利用過往海關經歷，找來超過10名人頭設立20多家空殼公司，與妻子蔣女及女兒聯手，作假帳236筆逃漏稅，向銀行詐貸1400萬元。全案經彰化地院審理，蔣女被判1年6月徒刑及108萬元罰金，李男雖獲緩刑，但64萬元犯罪所得遭沒收。

判決書指出，張姓男子早年曾在海關任職，離職後開設公司從事報關業務，張男負責找人頭當公司負責人，由妻子蔣女擔任總會計、女兒擔任會計，一家人聯手經營。102年間，張男主動找上某水產集團負責人，聲稱可以幫他節省進口水產的關稅。

蔣女身為總會計，帶領女兒、會計助理等人，配合張男的指示他們把進口貨物的重量報得比實際輕，價格也壓低到所謂的「海關核定價格」，再用人頭公司名義報關，而李姓男子只是掛名其中一間人頭公司負責人，每月領2萬元，共領了64萬元。

除了蔣女製作不實的報關文件外，為了讓公司的帳面好看，方便日後向銀行貸款，張男與妻女在該公司與其他20幾家空殼公司之間虛開發票，製造公司業績很好的假象。真正的貨款則分成兩筆，一筆透過正常管道匯出，差額部分利用海外帳戶偷偷匯給國外廠商。短短不到一年，光是李男負責的人頭公司，就幫該集團逃漏及短繳關稅、營業稅超過數百萬元。

全案經過法院審理後，合議庭認定蔣雖然不是主謀，但身為總會計，對於作假帳、虛開發票等犯行，因此就她所犯的236次三人以上詐欺得利罪，各判6月徒刑；填製不實會計憑證罪判6月；使財務報表不實罪判5月；易科罰金的部分合併執行6月，不得易科罰金的部分合併執行1年6月，罰金部分則合併執行108萬元。

法院考量蔣女犯後坦承犯行，且已經沒有再犯之虞，法院給予緩刑4年的自新機會，必須在判決確定後3年6個月內，向公庫支付40萬元。女兒同樣被判緩刑4年，需支付40萬元給公庫。

至於掛名負責人的李姓男子，雖然同樣涉案，但他只是出借名義，每個月領2萬元報酬，總共領了64萬元。法院認定這筆錢是犯罪所得，必須全數沒收。不過李男因為坦承犯行，且無證據顯示他實際參與公司營運，法官給予緩刑2年，但要向公庫支付3萬5千元。

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