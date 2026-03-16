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新北特搜隊輪值國際救援縣市　36小時不斷電演練…民間物流貨車助陣

▲▼新北市特搜隊輪值國際救援縣市，與台東、花蓮特搜聯合演練 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市特搜隊輪值國際救援縣市，與台東、花蓮特搜聯合演練 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局特搜隊為因應今年3、4月份擔任「國際人道救援輪值縣市」的重任，在14日至15日展開為期2天的「不間斷救援演練暨複訓」。本次演練不僅結合花蓮、台東特搜隊共同磨合默契，更首度啟動與物流公司的合作機制，無償提供17噸大貨車，將協助載運龐大的重型搜救器材至災區，展現公私協力推動國際救援的高效後勤實力。

▲▼新北市特搜隊輪值國際救援縣市，與台東、花蓮特搜聯合演練 。（圖／記者陳以昇翻攝）

本次訓練共動員130多名消防及義消特搜隊員，並包含醫護人員、獸醫師、土木技師及重機械專家。演練地點橫跨勞動部勞安所及保長坑訓練中心，採移地動員方式，全面模擬重大地震發生後的極端環境。

為了提升輪值期間的聯防效能，新北市特別邀請花蓮縣及台東縣特搜隊共同參演。演練重點包含災區環境評估、人命搜索及建築物支撐破壞等作業。現場更安排真人模擬受困傷患，在高強度的實境壓力下，訓練搜救成員的應變能力與團隊分工，確保在災難發生的黃金時間內精準施救。

本次演練的一大亮點為「公私協力」的具體實踐。新北市消防局啟動與物流公司簽署的合作備忘錄（MOU），無償支援17噸級大貨車，協助載運龐大的重型搜救器材至災區。模擬任務驗證搜救隊接獲國際救援命令時，如何迅速整合物流能量，在最短時間內完成物資集結。

消防局長陳崇岳表示，新北市特搜隊秉持勤訓精進原則，不僅軟硬體設備持續更新，更積極接軌國際救援標準。目前新北市特搜隊具備跨縣市及國際人道救援的能力，是國家安全防護網中不可或缺的一環。

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