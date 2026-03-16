每天爽賺1600萬！韓航運公司「押寶150艘油輪」　美伊開戰全球搶租

▲南韓航運公司「長錦商船」（Sinokor）戰前大量購入極大型油輪，目前旗下約150艘。（圖／翻攝自官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

伊朗戰爭引發荷姆茲海峽實際遭到封鎖，全球油價飆漲。在此之際，南韓航運企業「長錦商船」（Sinokor）卻靠高明策略大賺一筆。該公司在戰前提前大量購入極大型油輪（VLCC），截至目前旗下約有150艘，戰爭爆發後每天向全球石油公司收取約50萬美元（約新台幣1600萬元）租金，成為這場戰火中最大贏家。

根據韓媒《中央日報》、《News1》，長錦商船在今年1月底將至少6艘空置的極大型油輪（VLCC，每艘能載運200萬桶原油）調派至波斯灣，待命裝載石油相關商品。2月28日，美國與以色列聯合空襲伊朗後，伊朗封鎖荷姆茲海峽，導致中東原油出口受阻，全球石油公司開始尋求長錦商船的油輪支援。

《彭博社》指出，VLCC除了運輸原油外，也能在海上作為浮動儲油設施使用，使其租金暴漲至每日約50萬美元，比去年平均還高出近10倍。業界分析，若維持現有租金，不到半年即可回收每艘油輪平均約8800萬美元的成本。

▲「長錦商船」（Sinokor）旗下船隻的所在位置。（圖／翻攝自官網）

據悉，長錦商船成立於1989年，過去由曾任韓國海運協會會長的鄭泰淳領導，公司主力航線集中在亞洲，與歐美長距離航線巨頭如HMM的策略不同。此次大規模購入油輪的決策，則由鄭泰淳的兒子、理事鄭佳賢（音譯）所主導。

儘管鄭佳賢在航運業界鮮為人知，但他直接操盤重要合約與公司策略，甚至透過WhatsApp下達指令，並以和公司職員或商業合作夥伴比腕力而聞名。

業界指出，長錦商船在伊朗戰爭前的策略與市場運作，正好契合全球能源緊張局勢。能源數據公司Enverus石油分析師拉里（Carl Larry）表示，「這是一個策略與運氣結合的成功案例，長錦商船的油輪布局選擇在極有利的時機。」

倫敦船舶仲介公司Parelli Shipbrokers的Halvor Elefsen也指出，公司掌握大量VLCC後，在市場上具有實質的議價能力，甚至能夠左右部分運費水準。

▲「長錦商船」（Sinokor）拓展中東、印度至東南亞與東亞的航線服務。（圖／翻攝自官網）

此外，中東地區緊張與全球海上風險升高，也讓其他航運公司不得不調整航線，部分甚至選擇繞道或暫停運行，以確保船舶與貨物安全。相較之下，長錦商船透過事先佈局及高額租金策略，不僅將風險轉化為商機，也快速擴大在全球航運市場的存在感。

業界估計，即便戰爭結束，原油運輸恢復仍需時間，長錦商船仍有機會持續獲得高額收益。全球航運數據顯示，該公司運營總運力約9萬TEU（20呎標準箱單位），雖低於HMM的約100萬TEU，但VLCC策略已大幅提升其在油輪市場的影響力，成為戰爭期間的最大受益者。