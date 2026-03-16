杜拜巧克力蛋糕搶翻！代購價每片飆1500元　業者祭限購令

▲Lady M杜拜巧克力千層蛋糕出現高價轉售情形。（圖／Lady M提供）

記者蕭筠／台北報導

Lady M本月推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，每店每日限量100片天天完售，網上代排、代購與轉售貼文不斷，原價300元的蛋糕更被炒作到1500元，讓買不到的民眾氣憤要求業者正視問題。Lady M今天緊急祭出每人兩片限購令，而原訂到4月底的活動也提前至3月31日結束。

Lady M「杜拜巧克力千層蛋糕」3月初開賣以來每天銷售一空，不少門市早上8點不到就有許多大叔大媽帶著小折凳排隊，還有民眾上午在板橋大遠百以衝百米速度奔向Lady M櫃位。社群平台Threads上還刷一排代排、代購與轉售貼文，原價300元的蛋糕被以500至1500元不等的價格賣出。

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吃不到的網友氣炸怒轟：「不用這麼誇張吧」、「一片一千真的瘋了」、「我看一片2000不是夢」，有也不少人貼文要求業者正視此亂相。

Lady M表示：「杜拜巧克力千層上市後受到許多消費者喜愛，近期門市來客與詢問度明顯增加，我們也留意到網路上出現代排、代購甚至高價轉售的情況。Lady M並未授權任何形式的代購或轉售行為。」

業者指出，目前商品以門市現場販售為主，每人限購2片，各門市每日供應量約100片，希望讓更多消費者有機會購買到。此外，由於蛋糕須冷藏保存，若經非官方管道轉售，運送與保存條件較難掌握，同時也建議消費者透過官方管道購買以確保最佳風味。

Lady M指出，杜拜巧克力千層蛋糕原訂供應至4月30日，暫定將提早於3月31日停止販售。