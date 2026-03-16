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崑山科大餐飲系進軍灰熊綠展集　「森林饗宴」創意餐會驚艷賓客

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系3月14日至15日參與「灰熊綠展集」，由師生團隊共同打造主題創意餐會「森林饗宴」，以自然森林意象為靈感，透過精心設計的菜單與專業餐飲服務，為現場賓客帶來一場融合自然風味與創意料理的特色餐飲體驗。

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

此次參與活動的師生團隊陣容堅強，由餐飲系主任洪綺吟、副主任馬永曾帶領，並由林文麒、張雅婷、郭詠鎰、洪孟巽、莊弘一及蔡宗達等教師共同指導學生完成料理製作與餐飲服務，充分展現崑山科大餐飲系的專業教學成果。活動期間，學校創辦人閔蓉蓉、校長李天祥及副校長鐘俊顏也到場為師生加油打氣，並對學生的創意與表現給予高度肯定。

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

本次創意餐會以森林意象為主軸設計菜單，從開場小點到甜點皆融入自然元素。菜單內容包括小點「初葉」、開胃菜「暖脈翠影」、主菜「在森瞬息」、甜點「森林之果」及飲品「霧林燻香」。料理中運用炭烤玉米筍、煙燻洋芋泥、桶仔烤雞、青豆仁與炸菌菇米糕等食材，並搭配檸檬乳酪餡與檸檬凝凍等甜點設計，使整體料理在視覺與味覺層次上都呈現出豐富變化，獲得現場賓客一致好評。

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

負責帶領學生設計創意套餐的馬永曾表示，學校餐飲教學設備與業界接軌，學生能在完善的環境中學習專業烹調技術，同時發揮創意與想像力，進一步打造出兼具美味與創意的料理作品。

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

帶領學生服務團隊的張雅婷則指出，本次餐會在森林戶外環境中進行，整體用餐氛圍自然開放，從服務流程到動線安排都必須更加細緻規劃，才能讓賓客感受到舒適且專業的用餐體驗。學生透過實際活動場域，也能將課堂所學落實於真實服務情境中，培養臨場應變與團隊合作能力。

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系參與灰熊綠展集，打造主題創意餐會「森林饗宴」。（記者林東良翻攝，下同）

洪綺吟表示，透過參與大型活動餐會，教師可帶領學生發揮創意並製作具特色的餐飲作品，同時讓學生在與賓客互動過程中累積實務經驗，從回饋中持續精進。此次參與灰熊綠展集，不僅展現崑山科大餐飲系結合理論與實務的教學特色，也讓學生在真實場域中提升專業能力，為未來投入餐飲產業奠定扎實基礎。

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