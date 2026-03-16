綁人搶海神逼拍裸照　弘仁會強盜千萬起訴8人！4主嫌逃海外遭通緝

▲弘仁會成員強盜虛擬貨幣代理商上千萬元，還要脅被害人女伴拍下裸照。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫仁堂弘仁會成員李宥寬不滿虛擬貨幣代理商跳槽，害他頓失抽頭收入，去年以拍攝行銷短片等理由，騙出被害人後強盜泰達幣、瑪莎拉蒂等財物逾1345萬，其中1名被害人被打到頭破血流，同行女伴還被逼拍裸照，李宥寬卻在同夥犯案時自行逃亡出境，台北地檢署16日依加重強盜等罪起訴8名共犯，各求刑10年到23年不等，李宥寬等4人則另案通緝。

起訴指出，李宥寬原本靠代理虛擬貨幣抽頭營利，2025年2月間，李宥寬發現自己的上線從原本的BITGET交易所跳槽到PIONEX交易所，李宥寬不滿上線不告而別，會害他無法再靠虛幣交易賺錢，藉口想跟著跳槽，約上線見面，上線在2月8日帶著朋友赴約，隨即被一群人持刀械、槍枝抵住頭頸，斥喝「趴下、不要動、蹲下」。

上線和朋友被以束帶綑綁住，被迫操作手機將錢包內的33萬多顆泰達幣(USDT)轉到指定帳戶，並錄下自願轉帳的影片，被囚禁2個多小時後重獲自由，李宥寬取得相當新台幣1093萬3339元的泰達幣後，轉發約值新台幣3萬到5萬的泰達幣給其他到場的7名同夥。

2月15日晚上，李宥寬再以幫忙拍攝虛幣行銷短片為由，約出另名虛幣買賣上線，這名被害人與同行女伴一起前往指定地點，一下車就被控制行動，被害人被打到頭皮、唇部各有1公分撕裂傷，只能依指示交出現金1萬2千元、價值78萬元的宇鉑HUBLOT手錶、以及110萬元的瑪莎拉蒂，另外轉帳約值62萬5800元的泰達幣。

李宥寬這次得手後，立即離開現場依計畫搭機逃亡，但仍透過手機遙控指揮薛昊惟等人持續控制被害男女，逼被害女子拍下全裸照當作把柄，薛昊惟隔天押著頭部血流不止的被害人去就醫後放人，2月18日，薛昊惟開著搶來的瑪莎拉蒂行經國道三號中和匝道時發生車禍落網。

檢察官起訴痛批這群強盜犯施暴、剝奪被害人行動自由，拘禁被害人毆打成傷，還以強暴、脅迫方式拍攝被害人性影像，造成被害人身心、財產嚴重受創，建請法院將8名到案共犯判處10年到23年不等有期徒刑，居於全案主導地位的李育寬、張星池(弘毅)、范嘉榮、吳秉洋都以逃亡海外，將另行通緝。