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全聯平價便當新口味「脆筍雞肉飯」　加購飲料只要12元

▲▼全聯「美味堂熱便當」推出全新口味「脆筍雞肉飯」。（圖／業者提供）

▲全聯「美味堂熱便當」推出全新口味「脆筍雞肉飯」，加購飲料只要12元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「美味堂熱便當」長期以來因平價受到消費者歡迎，近來推出全新口味「脆筍雞肉飯」，嚐鮮價79元，即日起至5月7日加購「原萃 鍋煮風味麥茶600ml」或「原萃580ml」任一瓶，只要12元。

▲▼全聯「美味堂熱便當」推出全新口味「脆筍雞肉飯」。（圖／業者提供）

▲全聯「美味堂熱便當」推出全新口味「脆筍雞肉飯」。（圖／業者提供）

全聯美味堂熱便當去年狂銷超過1200萬個，經常一上架就秒殺，其中以「福利餐盒」（雞排、雞胸）人氣最高。如今推出全新口味「脆筍雞肉飯」，選用100%國產雞肉絲，搭配香氣十足的雞油燜筍，雞肉絲細緻鹹香、筍片爽脆清甜，雞油香氣與筍香相互融合，油香不膩、口感清爽，呈現層次分明的經典台式風味。

「脆筍雞肉飯」嚐鮮價79元，即日起至5月7日加購「原萃 鍋煮風味麥茶600ml」或「原萃580ml」任一瓶，飲料加購價只要12元。

▼全聯新便當「脆筍雞肉飯」79元，加購飲料12元。（圖／業者提供）

▲▼全聯「美味堂熱便當」推出全新口味「脆筍雞肉飯」。（圖／業者提供）

表示，近年深耕溫度商機，「美味堂熱便當」採嚴選食材、每日新鮮現做、全程保溫配送3大高規格製作，運用區域型鮮食工廠，加上短鏈配送模式，有3大優勢為「生產時間短、配送時間短、銷售時間短」。

美味堂熱便當在每日上午11點、傍晚17點兩時段於門市上架，讓消費者拿在手裡，入口都還是熱騰騰的風味，目前全台販售熱便當門市共有767間，預計今年底可達850家。

★全家

全家近來推出「全家超級配」，主餐搭配飲料促銷方案，百元有找。此波一次集結70多款飯麵主食、6款FamiCollection 700ml 大容量茶飲，變化出超過400種組合。

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲▼全家「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

主食部分包含多款熱銷鮮食，例如：鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、「健康志向」健身G肉餐盒、金咖哩果香甘口咖哩飯，以及自有品牌「uno pasta」義大利麵系列等人氣商品。

「99元套餐」可任選79元至89元指定主餐，如金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等。以「原價89元義大利麵＋30元茶飲」為例，原價119元的組合，優惠價只要99元，最高可現省20元。

「109元套餐」則可選95元至99元主餐，包括健康志向健身G肉餐盒、鼎泰豐香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。

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