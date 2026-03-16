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伊朗最高領袖遭爆「人在莫斯科」　搭軍機秘密赴俄動手術

▲▼伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）至今未公開現身，根據科威特媒體的未經證實消息，負傷的穆吉塔巴由於醫療條件受限，已秘密搭乘俄羅斯軍機前往莫斯科接受治療，手術成功，目前人正在俄羅斯的私人醫院。

傳普丁提議　讓穆吉塔巴赴俄治療

ynetnews報導指出，穆吉塔巴在2月28日美國與以色列的首波空襲行動中受傷，且美以持續不斷的轟炸讓他難以在伊朗境內接受治療。科威特媒體新聞報（al-Jarida）稱，俄羅斯總統普丁在與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話期間提議，可讓穆吉塔巴在俄羅斯境內接受治療，最終伊朗官員同意這樣做。

新聞報援引接近領導層人士的說法稱，穆吉塔巴已在莫斯科成功接受手術，正在俄羅斯總統其中一處官邸的私人醫院接受照護。不過相關說法尚未得到證實。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則稱穆吉塔巴身體健康且掌控局勢，國家機構穩定運作，一切在控制之中。

哈米尼憂接棒　認為兒子能力不足

CBS新聞指出，美國情報人員已告知總統川普及少數高階幕僚，已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）其實是反對穆吉塔巴接班，情資顯示，哈米尼認為穆吉塔巴能力不足、不適合領導伊朗，對於讓兒子接班掌權感到擔憂。這份情報評估是在哈米尼遭擊殺之後，提供給川普、副總統范斯（JD Vance）與其他高級官員。

知情人士透露，白宮認為，伊朗如今實際上是由革命衛隊掌控。美國已懸賞1000萬美元，徵求關於穆吉塔巴和其他9名伊朗高官下落的相關資訊。

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