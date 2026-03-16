新莊男車壞遇「拖吊蟑螂」　3.7公里竟要價近4萬…怒報警告詐欺

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名57歲尤姓男子，日前因愛車在新莊美式賣場停車場發不動，心急之下點擊Google搜尋的「和平道路救援」廣告，未料竟遇上「拖吊蟑螂」。對方將車拖往僅3.7公里外的修車廠後，竟開出高達3萬9270元的天價帳單。尤男質疑合約金額被事後填上，且對方提出的同意錄音疑點重重，憤而向警方報案並提告詐欺，警方依法受理後並同步通報公平交易委員會。

▼尤姓男子（右一）向女警解釋事發經過 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午2時許，尤姓男子與家人在新莊Costco購物後發現車輛無法啟動。尤男未多加查證便撥打網路搜尋第一個出現的「和平道路救援」電話。26歲的許姓司機到場後，曾口頭表示費用「不會超過4000元」，隨後便催促尤男加LINE並在合約上簽名。

尤男家屬控訴，當時對方拿出的單據幾乎是一張「空白合約」，欄位多未填寫，更完全沒寫金額，僅勾選三個項目就要父親簽字。同時，業者透過LINE要求回覆「同意」後才肯作業。尤男在急促下照辦，車輛隨即被拖往車程僅14分鐘外的公園路174號的東陽修車廠。

抵達目的地後，業者竟亮出補滿金額的帳單，總額高達3萬9270元。明細中除了基本出車費，還疊加了假日費、全載費、絞盤費及10%服務費等名目。當尤男質疑費用時，業者竟出示一段「錄音檔」，宣稱已事先告知金額。但尤男家屬質疑錄音內容極其詭異，背景雜音大且聲音忽大忽小，中間突兀地冒出一句「3 萬9000多元」，幾秒後才接上父親的聲音，懷疑錄音遭事後剪接或變造。

新莊分局獲報後介入調查。許姓業者辯稱各項收費標準均有刊登網路上，且民營業者價格無法與公家單位相比。尤男事後提出詐欺告訴，警方依法將許男等人函送新北地檢署，並同步通報公平交易委員會。

▼監視器拍下拖吊車將尤男壞掉小客車載走 。（圖／記者陳以昇翻攝）