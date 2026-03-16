浴廁糾紛釀血案！越南移工刺胸頸害同鄉險死　判6年刑滿驅逐出境

▲越南籍移工黎光明因浴廁糾紛持刀刺傷同鄉，造成肺撕裂傷一度命危，台南地院判6年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

越南籍移工黎光明僅因與同鄉海姓移工發生口角，竟持水果刀朝對方胸部與頸部猛刺，造成肺撕裂傷與血胸等重傷，經送醫搶救倖免一死，台南地院審理後認定黎男涉犯殺人未遂罪，判處有期徒刑6年，並於刑期執行完畢後驅逐出境，全案仍可上訴。

判決資料指出，2025年5月29日上午9時許，黎男當時在宿舍2樓使用浴室，海男因想使用浴廁敲門詢問，兩人疑似因此發生口角，海男隨後先下樓吃早餐。未料約15分鐘後，黎男竟從2樓拿著一把水果刀走到1樓，找坐在椅子上的海男理論。

海男見黎男持刀靠近而起身，黎男隨即持刀朝其左胸、右頸與下巴連續刺擊，造成左胸穿刺傷併左上肺撕裂傷及血胸，下巴與右頸亦出現撕裂傷，其中胸口傷口深達約9公分。海男送醫後一度被醫院發出病危通知，經緊急搶救才撿回一命。

黎男辯稱，當時海男敲浴廁門時曾對他辱罵三字經，因此才情緒失控動手，強調自己並無殺害對方的意圖。海男則表示，當時並不知道黎男正在浴廁內，只是敲門確認，並未對黎男辱罵。

法官審理認為，黎男僅因細微爭執即持刀刺向對方胸部與頸部等要害部位，行為已足以致人於死；且行兇後未協助送醫，反而自行前往附近超商吃早餐，顯見對他人生命法益漠視。法院並指出，黎男雖坦承客觀行為，但否認具有殺人犯意，且因被害人求償金額與黎男可負擔能力差距過大，雙方未能達成和解，迄今也未賠償被害人損失。

法官審酌黎男犯後態度、犯罪情節及其個人背景，包括高中畢業、已婚並育有2名兒子，過去在布料公司工作月收入約4萬多元，目前以工維生等情況，最終依刑法殺人未遂罪判處6年徒刑。另因黎男為外籍人士，法院依刑法規定，宣告其於刑期執行完畢後驅逐出境，不得繼續在台居留。至於犯案所使用的水果刀，也依法宣告沒收。本案可上訴。