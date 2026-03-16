台中兒涉加工弒父？80歲翁詭異墜坡「無外傷」亡　現場查獲2殘藥

▲80歲男子跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》稍早獨家報導台中一對父子離奇失蹤案！父子被人發現，現身高雄燕巢，其中80歲老父墜落山坡送醫不治，原本外界一度以為是單純墜坡意外或輕生案件，但案情出現重大轉折，檢警16日上午針對老父遺體初步相驗，並未從死者外觀發現明確死因，加上案發現場還查獲除草劑及安眠藥空罐，讓整起案件疑點再度升高。

據了解，這起案件是15日晚間9時30分許由台中通報失蹤，失蹤的2人為父子，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。直到16日凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到54歲兒子，但他當時意識不清，送醫後向警方表示，同行的80歲父親已跳下邊坡。

▲警方懷疑整起案件兒子涉案的可能性增高 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後立即展開搜救，並出動吊掛作業，將跌落邊坡的父親救起送醫，但人最後仍因傷重不治。由於整起案情發展離奇，加上兒子當時意識狀況不佳，對案發經過說法仍待進一步釐清，警方不敢大意，立即報請檢方介入。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，死者女兒也到場處理。初步相驗結果顯示，死者外觀傷勢並無法直接判定致死原因，究竟是墜坡致死，還是另有其他外在因素，目前仍存疑。此外，警方在現場查獲除草劑及安眠藥空罐，正進一步釐清死者生前是否曾服用，也不排除體內含有致命毒物，相關檢驗結果仍待確認。

由於現場跡證與死因之間存在諸多疑點，警方目前高度懷疑案情不單純，甚至不排除涉及人為加工自殺，目前已將兒子列為釐清重點。檢方指示將於19日進行複驗，進一步確認死者體內藥毒物反應，全面釐清整起案件究竟是單純輕生，抑或是涉及殺人罪嫌。