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黑幫圍標核電廠！二審仍判大哥罰72萬　台電課長索賄要關5年半

▲▼核二廠外觀,核二廠大門口,核二廠員工出入。（圖／記者林挺弘攝）

▲核一、核二廠周邊的標案，遭黑幫組成圍標集團圍標。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

天道盟同心會金山分會會長郭簡村，覬覦核一、核二廠近2億元的採購標案，竟組成圍標集團，多次搶下標案。期間還曾經恐嚇不聽話的廠商，揚言挑斷腳筋。案經檢廉單位查獲，並揪出台電總部核能技術處廠房佈置組主管賈儒龍藉機索賄。一審將郭男判處有期徒刑2年，但可易科罰金；賈男則判刑5年6月。案經上訴，高等法院16日二審駁回上訴，維持郭男得易科罰金之刑，以及賈男5年半的重刑。可上訴。

判決指出，黑幫份子郭簡村為長合機械工程有限公司負責人，他覬覦核一、核二廠周邊，有關邊坡地質災害救災、雨遮、耐震、圍籬及建築維護等救災、維護工程標案的龐大利益，因此自2016年起，找了公司的大股東張煌懋，再聯合幾家廠商組成圍標集團。由於有些標案須具備特殊專業，郭男還找其他廠商，借牌投標。

總計郭男從2016年起到2020年案發遭破獲前，插手16件標案，標案金額總計近2億元。期間有廠商不聽話，找了其他廠商投標，結果郭男多花了150萬元「搓圓仔湯」費；郭男還因此唆使小弟前往恐嚇廠商，要挑斷對方腳筋。

而檢廉單位偵辦期間，查出台電總部核能技術處廠房佈置組管路暫態課課長賈儒龍，早在2011年起，當時他還只是台電公司第一核能發電廠改善工程組土木工程專員時，就開始向廠商索賄。甚至也向郭男的圍標集團索賄，總計他9年來在6起標案中索賄達77萬餘元。檢方因此對郭男、賈男等人提起公訴。

一審法院認定郭男犯下16次違反《政府採購法》「妨害投標罪」，分別判處5月、6月刑度，均可易科罰金，定應執行有期徒刑2年，得易科罰金72萬元；賈男則遭判刑5年6月。案件上訴第二審。

二審高等法院於16日宣判，由於檢方僅對郭男、賈男等人的刑度上訴，但高院認為量刑妥適，因此駁回上訴。郭男還是易科罰金的刑度，賈男也維持5年6月的重刑。

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