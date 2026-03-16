伊朗此戰首度用新武器「泥石」導彈　射程全覆蓋以國威脅決策中心

記者任以芳／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈昨15日發動「真實承諾-4」第54輪軍事行動，本次行動伊朗使用多枚導彈，包括「首次」使用新武器「泥石」彈道導彈，伊朗導彈的碎片擊中美國駐以色列領事官邸建築。大陸軍事專家也分析，「泥石」導彈射程2000公里，全覆蓋以色列全境，同時具備機動發射能力，平時可隱藏地下導彈城，戰術可改變發射陣地，可躲避對方空中偵察和空襲。

陸媒《央視》報導，因伊朗昨15日發動「真實承諾-4」第54輪軍事行動，不僅使用了「海巴爾·謝坎」導彈、「卡德爾」導彈和「埃馬德」導彈，還出動了「霍拉姆沙赫爾」導彈和「泥石」彈道導彈。據了解，這是本輪美以伊衝突中，伊朗「首次」使用「泥石」彈道導彈。

▲美以襲擊戰期間，伊朗於15日「首次」發射新武器「泥石」導彈（Sejjil） 。（圖／翻攝 央視）

伊方表示，本次襲擊精確命中了位於以色列的多個核心戰略目標。打擊重點聚焦於影響空中作戰的管理和決策中心、軍事工業和防禦基礎設施以及以色列軍隊集結地。

大陸軍事專家魏東旭分析，「泥石」導彈是伊朗在「流星」彈道導彈技術的基礎上發展而來的新型中程彈道導彈，採用固體火箭發動機，射程超過2000公里，打擊範圍足以覆蓋以色列全境。

魏東旭指出，「泥石」還具備機動發射能力，平時可以隱藏在地下導彈城之中，作戰的時候可以改變發射陣地，躲避對方的空中偵察和空襲。

根據伊朗軍方人士此前的描述，「泥石」導彈的改進型搭載有誘餌彈，可以提升突防能力，而且這種導彈的威力非常大，一旦命中目標，毀傷效果是十分驚人。這是伊朗少見的固體燃料中程彈道飛彈，優點是準備時間短，機動性高。

以色列證實遭導彈襲擊已致2人受傷。當天稍晚時，以色列國防軍發佈消息稱，監測到有導彈從伊朗方向往以色列境內發射。以軍表示，以色列防空系統正在實施攔截。

《央視》報導指出，自以色列方面獲悉，伊朗最新一輪導彈襲擊已造成以色列中部至少2人受傷。伊朗導彈的碎片擊中美國駐以色列領事官邸建築。據以色列方面15日消息，以色列國防軍「否認」以軍防空攔截彈「嚴重不足」且庫存正在耗損。