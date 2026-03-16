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台中爸持刀恐嚇兒！列清單「沒買回來就殺了你」　挨告喊：覺得好玩

▲▼刀子,菜刀,廚具。（圖／翻攝自pixabay）

▲台中爸持刀恐嚇兒子，要求買東西嗆「沒買回來就殺了你」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名張姓男子與兒子同住，去年2月間竟僅因「覺得好玩」，先是在家中廚房持菜刀揚言要對兒子不利，隔幾天又傳訊息開清單要求兒子買零食麵包，甚至語帶威脅表示「你沒買回來就殺了你」，嚇得兒子決定不再隱忍，報警對父親提告。台中地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處張父拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，張男與兒子為父子關係，具家庭暴力防治法所定之家庭成員關係。2025年2月3日某時，張父在住處廚房內，突然拿起菜刀對著兒子揚言要對其不測，以此加害生命、身體之事恫嚇，使兒子深感恐懼，致生危害於安全。

沒想到張父並未收斂，同年2月9日下午4時34分，又透過通訊軟體LINE傳送購物清單給兒子，要求購買「起司片麵包」、「巧克力薯片」，隨後竟補上一句「你沒買回來就殺了你」。兒子因接連遭受父親言語及行為恐嚇，憤而向警方報案，全案交由台中市政府警察局第六分局偵辦。

法官審理時，張父坦承犯行，並供稱這一切舉動只是因為「覺得好玩」。但法官認為，張父身為成年人，竟持菜刀恐嚇親生子，並傳送死亡威脅訊息，使兒子心生畏懼，所為實屬不該，考量張父犯後雖坦承犯行，但迄今尚未與兒子達成和解、調解或填補損害，顯見其法治觀念偏差，依照家庭暴力之恐嚇危害安全罪，將張父判處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

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