鐵板燒狂漲價！套餐沒附白飯「店內卻坐滿8成」　他愣：消費力驚人

▲鐵板燒。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖「大埔鐵板燒」以美味、平價而知名，不過，有網友指出，隨著物價上漲，鐵板燒的價格也跟著上漲，一份炒牛肉套餐居然要價200元，只有湯跟飲料可以免費續，飯、菜都要另外加價，更驚訝的是，用餐時間店內坐滿8成，「消費力驚人」，貼文掀起熱論。

套餐沒附白飯 免費續用只有湯飲



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網友在PTT發文，住家附近一間已開業15年的鐵板燒店，近年價格一路上調，甚至連店外招牌都不再直接標示價位，必須進店拿到菜單後，才知道各項餐點售價。從原PO附上的菜單照片可見，白飯15元，牛肉、羊肉、雞肉均為200元，豬肉190元，蝦仁與鮭魚為210元，菲力與牛小排則是310元。

他透露，以前價格沒那麼高時很常光顧，不過近幾年不斷漲價，不僅套餐不附白飯、也不能加點配菜，免費續用的只剩湯和飲料，「就算這樣，還是看到晚餐時間7-8成滿座，偶爾還是會看見它們生意興隆，消費能力驚人」。

貼文曝光，網友認為白飯要另外買，且不能續很母湯，「小火鍋也漲呀」、「這種店沒白飯吃到飽真的不行，寧願你多20、30供白飯吃到飽」、「店租漲價了吧，自己煮卡實在」、「價格正常吧，飯不能續倒是有點雷，我還沒看過可以續菜的鐵板燒」、「貴到我都開始自己煮了」、「其實也沒很貴，就飯有點離譜」。

事實上，之前有網友分享，能不能免費續菜是看每間店的規定，用餐前可以從Google評論判斷，「我每次想吃之前都先看評論，避免被收預料之外的費用」、「要吃大埔先查Google評價就對了，如果有免費加菜，一定會留言說」。