劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

▲劉世芳未上台接受李貞秀質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委李貞秀今（16日）立法院質詢初登板，但內政部認為其不具立委資格，部長劉世芳拒絕備詢，民進黨籍內政委員會召委李柏毅也不斷表示，尊重行政院目前所有的結論，行政官員可不必詢答，最後李貞秀抗議未果，只能對空氣質詢。對此，民眾黨團表示，民進黨政府不斷製造假議題以規避監督、轉移焦點，要求政府停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺。針對李柏毅，民眾黨團批，藐視院長裁示與民主程序，甘於為虎作倀，令人不齒。

內政部、陸委會緊咬李貞秀立委資格，行政院長卓榮泰指示各部會，在李立委合格資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。但立法院長韓國瑜上周在朝野協商則宣告，在相關事實查明及司法最終判決前，有鑑於李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。

劉世芳16日到立法院內政委員會業務報告並備詢，但面對李貞秀點名上台，劉始終坐在座位上拒絕被質詢。李柏毅也說，他尊重李貞秀「女士」上台發言，但也尊重行政院目前所有的結論，行政官員可不必詢答。李貞秀抗議未果後，開始對空氣質詢，並不時罵劉世芳傲慢。

▲民眾黨立委李貞秀、黨團主任陳智菡等找民進黨立委李柏毅抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

對此，民眾黨團表示，曾經以為中華民國是一個講求法治與制度的國家，前總統蔡英文也曾經對國民承諾「新舊住民一律平等，沒有人需要為自己的認同道歉」，然而如今卻看到民進黨政府不斷製造假議題以規避監督、轉移焦點；而李柏毅更在內政委員會主席的位置上，可恥地悖離議事中立原則，藐視院長裁示與民主程序，甘於為虎作倀，掩護執政官員逃避質詢，行徑令人不齒。

民眾黨團說，李貞秀今日於內政委員會針對人民最關心的「居住正義」議題充分準備，依法行使質詢權，向官員提出尖銳且具體的提問，但劉世芳等「吃台灣米、喝台灣水」的大官們，對於人民的居住議題的痛苦視若無睹，只會不斷以「務實調整」的話術，繼續欺騙人民，既無勇氣為政策辯護，也無能力提出改進方向，人民看見的，也只有逃避與推諉、卸責。

民眾黨團也說，更令人遺憾的是，李柏毅不僅沒有維持會議中立與秩序，反而樂於替執政黨「看門」，「李柏毅先生」以個人與政黨立場粗暴干預議事程序，強行限縮、閹割立法委員職權，還刻意用「李貞秀女士」來稱呼，暴露自己的無知，與對陸配根深蒂固的「歧視」心態，羞辱的是過去口口聲聲高喊進步與平權的民進黨。

民眾黨團表示，這不只是發生在立法院的事，民進黨不斷操作族群與身分議題，將陸配與新住民當成政治鬥爭的工具，這將使其他上百萬在台灣落地生根、努力生活的陸配家庭，也公然遭到標籤化、污名化，公然被歧視與打壓。

民眾黨團強調，嚴正要求民進黨政府停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺。一個真正自信的民主社會，不會透過打壓弱勢族群來鞏固權力；真正善良正義的台灣人，不會容忍民進黨一再顛倒是非黑白、製造對立衝突。當制度被踐踏、當民主被扭曲、當弱勢被歧視，民眾黨團將繼續為人民強力監督政府，絕對不會退讓，也不會選擇沉默。