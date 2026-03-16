新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

▲新竹市長高虹安率團赴日交流科技與城市治理經驗。（圖／翻攝新竹市政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

新竹市政府持續推動城市外交與國際交流，市長高虹安16日率市府團隊與新竹市議會成員一同啟程赴日本進行市政考察。此行除了拜會日本地方政府並簽署合作備忘錄（MOU），也將走訪科技研發機構、文化設施及城市建設案例，針對產業創新、都市再生與城市治理等議題進行交流。

高虹安表示，市府相當重視國際交流，希望藉由城市外交持續拓展合作網絡，這次再度與議長許修睿及十餘位議員共同訪日，盼在既有交流基礎上深化合作，同時借鏡各國成功城市的治理經驗，讓新竹在科技產業與城市發展上持續保持競爭力。

高虹安指出，新竹市向來被視為全球知名的科技城市，自她上任以來，包括熊本縣、茨城縣與宮崎縣等日本地方政府皆曾到訪新竹，就市政與產業發展進行交流，雙方互動相當密切。筑波市為國際知名的科學城，而宮城縣與仙台市則具備豐厚的產學研資源。訪團除了拜會地方政府並簽署合作備忘錄（MOU）外，也將參訪東北大學與產業技術綜合中心，希望了解日本在產學合作及人才培育方面的經驗，讓新竹科技產業持續與國際接軌。

另外，新竹市城銷處長林昱志也表示，訪團將走訪東京巨蛋、赤坂方舟之丘（ARK Hills）、麻布台之丘（Azabudai Hills）與東京都廳等城市建設案例，並參觀teamLab Borderless、日本科學未來館與東京國際論壇等科教與藝文場館，作為未來推動大型公共建設、都市再生及科教藝文發展的重要參考。

城銷處指出，府會共同出訪考察市政，希望吸取科技產業、都市再生與公共建設等面向的城市治理經驗，並進一步深化國際交流合作。市府也期盼將相關經驗帶回新竹，轉化為具體政策與建設，為城市注入更多創新動能，持續朝「安居科技城」願景邁進。