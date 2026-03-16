　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

▲▼高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／資料照）

▲高雄國際機場將試辦開放多元計程車載客。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場去年接連發生白牌車攬客拒檢，導致旅客受傷。交通部今預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放試辦多元計程車至機場載客，最快6月可於高雄機場實施，若業者影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

根據現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範，桃園機場、松山機場及高雄小港機場的排班計程車須領有專用登記證，禁止多元計程車接客、白牌車違規攬客。桃園機場去年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，9月又發生白牌車拒檢，造成香港籍旅客受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，為提升國際機場旅客服務品質，維持機場交通秩序，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務計程車營運模式日趨普遍，修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，其中增訂試辦管理專章，由各機場視實際需求，先行於特定機場、特定區域、特定期間內實施，兼顧既有營運秩序與安全管理，並滿足旅客多元交通需求。

修正草案說明，因應近年透過網路提供預約載客服務的營運模式普遍，考量國際機場涉及安全管制、車流管理等複雜因素，為避免直接全面開放影響既有營運秩序與安全管理，明定預約計程車試辦法源依據，由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，作為未來政策調整參考。

草案也提到，各機場試辦前需將試辦計畫報經民航局核准，並公告於機場網站後才可實施，若參與試辦業者違反該機場試辦計畫，或影響該機場營運秩序，機場得要求其限期改善，屆期未改善者，得暫停10天至30天，或終止其參與試辦資格。

民航局日前表示，《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正草案預告期30天，最快6月完成修法，預計由高雄機場先試辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關鍵好球爆爭議！　美國主帥：支持導入ABS
吊車大王接一通電話「20萬沒了」　栽在16歲女手上
史上最大規模！　日本釋出8000萬桶石油儲備
美多大戰「神級爛尾」！　球迷怒噴：毀了精彩比賽
快訊／國3死亡車禍　駕駛臟器外露嵌車內慘亡
最後出局數爆巨大爭議！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋
180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

連戰二媳婦「趕場替婆婆連方瑀慶生」！　曝婆媳關係

戴資穎奧地利跳傘　口水大失控「臉頰濕濕的」嗨喊：完成夢想清單

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆　大票球迷怒了

「虧欠館長真的太多了！」見抹黑攻擊　黃國昌：我心裡很不捨

長榮航空「EVA iLOUNGE」上線　數位平台即時推播航班訊息

40歲男坐雲霄飛車頭痛3個月！一查竟是腦出血　醫曝原因：別亂搭

日本淘汰...大谷翔平不甘心！體育大叔點名關鍵人物：不要再找菜鳥

中華郵政4/1起開辦ePacket　停止收寄國際掛號小包

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

連戰二媳婦「趕場替婆婆連方瑀慶生」！　曝婆媳關係

戴資穎奧地利跳傘　口水大失控「臉頰濕濕的」嗨喊：完成夢想清單

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆　大票球迷怒了

「虧欠館長真的太多了！」見抹黑攻擊　黃國昌：我心裡很不捨

長榮航空「EVA iLOUNGE」上線　數位平台即時推播航班訊息

40歲男坐雲霄飛車頭痛3個月！一查竟是腦出血　醫曝原因：別亂搭

日本淘汰...大谷翔平不甘心！體育大叔點名關鍵人物：不要再找菜鳥

中華郵政4/1起開辦ePacket　停止收寄國際掛號小包

拒柯文哲入境日本！日議員反遭起底　600萬政治獻金去向不明

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

趁公司優退！53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

全球首例機器人被捕？人形機器人街頭測試嚇壞路人遭警方帶走

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油

生活熱門新聞

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

春雨！　2波「下最大」

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

罕見乾冷型冷氣團報到　北部人嗨：多給幾天

日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」　大票球迷怒了

炸物、燒烤一堆致癌物！專家曝神級蔬菜當防護罩

更多熱門

相關新聞

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

杜拜民航局（Dubai Civil Aviation Authority）正式宣布，為了確保所有旅客與工作人員的安全，杜拜國際機場（Dubai International Airport）將採取預防性措施，暫時停止所有航班起降。

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

關鍵字：

機場多元計程車載客

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

春雨！　2波「下最大」

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

不斷更新！奧斯卡即時名單

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面