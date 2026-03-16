機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

▲高雄國際機場將試辦開放多元計程車載客。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場去年接連發生白牌車攬客拒檢，導致旅客受傷。交通部今預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，開放試辦多元計程車至機場載客，最快6月可於高雄機場實施，若業者影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

根據現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範，桃園機場、松山機場及高雄小港機場的排班計程車須領有專用登記證，禁止多元計程車接客、白牌車違規攬客。桃園機場去年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，9月又發生白牌車拒檢，造成香港籍旅客受傷。

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交通部表示，為提升國際機場旅客服務品質，維持機場交通秩序，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務計程車營運模式日趨普遍，修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，其中增訂試辦管理專章，由各機場視實際需求，先行於特定機場、特定區域、特定期間內實施，兼顧既有營運秩序與安全管理，並滿足旅客多元交通需求。

修正草案說明，因應近年透過網路提供預約載客服務的營運模式普遍，考量國際機場涉及安全管制、車流管理等複雜因素，為避免直接全面開放影響既有營運秩序與安全管理，明定預約計程車試辦法源依據，由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，作為未來政策調整參考。

草案也提到，各機場試辦前需將試辦計畫報經民航局核准，並公告於機場網站後才可實施，若參與試辦業者違反該機場試辦計畫，或影響該機場營運秩序，機場得要求其限期改善，屆期未改善者，得暫停10天至30天，或終止其參與試辦資格。

民航局日前表示，《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正草案預告期30天，最快6月完成修法，預計由高雄機場先試辦。