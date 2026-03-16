連戰二媳婦「趕場替婆婆連方瑀慶生」！　曝婆媳關係

▲路永佳曾分享與婆婆連方瑀的合照（左圖），昨透露趕回台北替婆婆慶生。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武與妻子路永佳結婚16年，育有3名子女，平時不時在社群分享生活點滴。她昨在IG限動分享自拍照，透露自己「趕場為婆婆慶生」，一句話曝光婆媳關係。

台中趕回台北替婆婆慶生？ 連方瑀今年幾歲？

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路永佳15日在IG限動分享一張照片，可見她精心打扮，手中抱著一個棕色毛絨小包，造型十分療癒。她發文：「台中趕回來，馬上著裝參加婆婆生日晚餐，謝謝朋友送的姊妹包，超可愛的。」

根據公開資料，連方瑀出生於1943年4月14日，今年將滿83歲，家人似乎提前為她舉辦生日晚宴。

▲路永佳透露，從台中趕回台北參加婆婆的生日晚餐。她精心打扮，手上抱了朋友送的棕色毛絨「姊妹包」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

婆婆當年其實反對太早結婚？ 路永佳直球面對婚變傳聞？

事實上，路永佳過去曾拍片，談到嫁入豪門的心情，表示「一開始很不習慣」，許多人會放大她的一言一行。她也透露，與連勝武交往時其實並不清楚對方家庭背景，婆婆連方瑀起初還曾認為兩人結婚太早，擔心年輕夫妻未來生活辛苦。不過夫妻倆認為可以一起面對外界質疑，最終仍攜手步入婚姻。

此外，連戰與連方瑀前年8月在台北寒舍艾美酒店舉辦結婚60週年的「鑽石婚宴」，當時路永佳未現身，引發外界揣測婚姻生變。對此她曾回應，當時人在中國攻讀EMBA課程，未能出席公婆的鑽石婚宴，「沒有到場不代表離婚」，澄清傳聞。



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