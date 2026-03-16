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劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

▲▼內政部長劉世芳赴內政委員會報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與相關官員被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向本日會議主席李柏毅抗議未果後，就開始「對空氣質詢」。隨後，劉世芳在李柏毅質詢時指出，內政部所屬警政署、國土署、消防署等都有機密文件跟機密預算，因此對李貞秀女士的索資、質詢，或相關類似向立法委員的資料提供，「我們礙難照辦」。

民眾黨中配立委李貞秀身份資格惹議，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝則說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

立法院內政委員會今（16日）邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，本日會議主席李柏毅在李貞秀質詢前表示，基於立法院韓院長上禮拜協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。李貞秀上台時，點名劉世芳與相關官員上台接受質詢，但官員都未上台，而是坐在位置，與李柏毅抗議未果後，李貞秀就開始「對空氣質詢」。

隨後，李柏毅質詢時表示，各黨派的立法委員和全國公職人員，包含劉世芳在內，「我們都應該要遵守《國籍法》，只有單一國籍」。在還沒放棄就職情況下，「剛才的李貞秀女士，她在韓國瑜院長的裁定裡面，在我的看法是已就職、未解職」，自己尊重行政院一貫態度，讓今天內政部和所屬官員可以不用上台詢答。

李柏毅指出，關鍵基礎設施防護，包含警政署保二總隊對電廠、水廠、通訊中心、科學園區等的保護方案，有沒有可能有國安疑慮問題？如果將資料提供給疑似有中國籍的人士，會涉及什麼？依照《中華人民共和國國家情報法》，他們任何公民都應該要配合情報工作。

「他們都可以跨海通緝我們的立法委員沈伯洋」，李柏毅說，如果有立委下質詢台後，表面上詢問社宅政策，但一直叫官員去辦公室問關鍵基礎設施的相關內容，會涉及什麼？你能給嗎？警政署長張榮興回應，關鍵基礎設施都是機密的相關資料，如果有涉到涉密的，當然也是不能給。

劉世芳則重申，李貞秀女士有《國籍法》的疑義。其實韓國瑜協商時也提到，在相關事實查明之前，以及司法最終判決之前，其實對於她的職權行使是予以尊重，但中華民國政府官員是依法行政。

劉世芳指出，第一，《國籍法》主管機關就是在內政部，當對於一個立法委員有《國籍法》疑義時，當然要回到《國籍法》來處理；且內政部已多次重申，到目前為止，從李貞秀女士到職前的前一天，都沒有收到任何「官方的」放棄中華人民共和國的資料，就表示李貞秀女士要對外回答，她是不是否認她是中國人？

劉世芳進一步指出，雙重國籍的人擔任公職，基於公務人員跟國家是一個特別緊密的忠誠跟信任關係。在內政部所屬的，不是只有警政署，包括國土署、消防署都有機密文件跟機密預算。去年內政委員會也曾審查機密預算，裡面提到的任何資訊、資料、設備等公文書，都需要立法委員來保密，而不是立法委員的助理。

劉世芳強調，內政部基於對國家忠誠度、公務人員要依法行政的立場，對李貞秀女士的索資、質詢，或相關類似向立法委員的資料提供，「我們礙難照辦」。

李柏毅也說，大家看到內政委員會表面講社宅，其實內政部包含全民防衛、民防體系，警政署的關鍵基礎設施防衛、警政跟反恐情資，移民署的國境管理與生物識別，還有國土署的地籍以及敏感圖資，「請問有哪一項是中共不想要的？每一項他都想要啊！」這還只是內政委員會，如果在國防及外交委員會更多的機密，請問國人可以接受嗎？「我是完全不能接受」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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