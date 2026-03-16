中國海警船進釣魚台！掛機關砲「逼近日籍漁船」　日要求離開領海

▲中國海警船多次在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本當局證實，中國海警局兩艘船隻今（16）日上午相繼進入日方所聲稱隸屬於沖繩縣石垣市的尖閣諸島（釣魚台）南小島與魚釣島周邊海域，並試圖接近當地一艘日本籍漁船，其行徑被日方視為「侵入領海」。對此，日方隨即派遣巡視船，在漁船周邊進行護航，同時要求中國船隻立即離開，並持續進行警告與監控。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，中國海警局兩艘船隻均搭載機關砲，從16日上午5時30分（台灣時間上午4時30分）相繼進入尖閣諸島海域，其中一艘航行於魚釣島以南約17公里，向西北方向前進；另一艘則位於南小島以南約14公里，向北北西航行。

此外，日方所聲稱領海外側的「毗連區」（contiguous zone），也確認有另外兩艘搭載機關砲的中國船隻出現。

海上保安本部指控，中國船隻進入尖閣諸島周邊海域（包括毗連區）的行徑，已經連續122天被日方證實，其中光是今年就已有3次進入日方所聲稱領海，最近一次則發生在2月10日。

日方強調，為了應付中國海警船「進入領海」的行徑，將持續派遣巡視船監控，保障日本漁船與周邊海域安全。