【廣編】2026打造完整騎士版圖！開春最精彩盡在太古二輪生態系

▲二輪生態系推手，太古汽車集團摩托車事業處總經理Anita。

圖、文／太古汽車集團提供

隨著台灣二輪市場從通勤需求轉向風格生活，太古汽車集團摩托車事業處總經理 Anita 宣布正式啟動品牌整合策略，聯動 Vespa、Harley-Davidson、Royal Enfield、KTM 與 Husqvarna 五大品牌，建構「太古二輪生態系」。2026 年開春，由馬年專屬的 Vespa 946 Horse 領軍，同步發表Harley-Davidson限量訂製車與 Royal Enfield 巡航新色，結合 KTM 與 Husqvarna 的尖端工藝，全面滿足高端騎士多元的騎乘版圖。

Vespa隆重呈獻全台首批限量僅 7 台的 Vespa 946 Horse 特仕版。此車款頌揚生肖「馬」的自由精神，將馬匹象徵的尊貴、動感與韌性，轉化為「聰慧與優雅」的設計語彙。專屬「月桂棕」車色搭配「V」字金色馬蹄鐵與職人手藝的菱格紋皮革手把，融合經典與奢華工藝。Vespa 946 Horse 特仕版實車將於 3 月 13 日（五）至 4 月 6 日（一），在 Vespa 新竹竹北與台中旗艦店限期展出，讓喜愛 Vespa的車迷朋友能搶先一覽這台限量逸品的非凡丰采。

隨著台灣二輪市場逐漸從單純的交通工具，轉向風格化與生活化發展，太古汽車集團兩輪事業處正以嶄新的品牌整合策略，引領市場邁向多元化與高端化。身為其掌舵者，Anita 表示：「我們不只是在銷售交通工具，而是在經營一種生活態度。」透過整合 Vespa、Harley-Davidson、KTM、Royal Enfield 與 Husqvarna 五大國際品牌，並與通路夥伴攜手打造「太古二輪生態系」，太古兩輪不僅提供多元車款選擇，更進一步將騎士文化、品牌風格與生活態度相互連結，為台灣二輪市場開創全新的發展格局。