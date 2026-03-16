屏東新園成立農林漁牧業普查所　4/10啟動全鄉3000戶大調查

▲新園鄉農林漁牧業普查所揭牌。（圖／新園鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

配合中央每五年辦理一次的農林漁牧業普查，新園鄉公所16日成立「新園鄉農林漁牧業普查所」並舉行揭牌典禮，由鄉長方冠丁親自主持。此次普查將針對全鄉3,000多戶農林漁牧業者進行調查，4月10日至30日開放網路自主填報，5月1日至6月30日展開實地訪查，蒐集產業經營型態與產值等資料，作為政府制定農業政策與資源配置的重要依據。

鄉長方冠丁表示，新園鄉是農漁產業重鎮，透過此次普查蒐集農林漁牧業的經營型態、產業結構與投入產出等資料，可全面掌握產業現況，作為中央與地方推動農業政策及資源配置的重要依據。

本次普查以「減輕填報負擔、降低人力投入、提升普查效能」為原則，預計動員公所及鄉民等30餘名工作人力投入。因近年詐騙事件頻傳，為保障民眾權益，普查員將遵守「3不2會」工作守則，包括「不洩漏個資、不詢問與普查無關資料、不要求提供帳戶或存摺」，並且「會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶函」，請農漁民安心配合訪查。

公所表示，凡在新園鄉從事農作物栽培、畜牧、農事與畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產或相關休閒活動者，皆為本次普查對象。本次普查也首度採行「自主網路填報」（4月10至4月30日）與「派員實地訪查」（5月1日至6月30日）兩階段方式辦理，另並結合農會及相關團體協助推動，兼顧數位填報與高齡農民需求，另外自主網填還有機會抽到10萬元禮品卡。

方冠丁鄉長也期勉工作人員全力投入普查工作，確保普查對象不遺漏、資料填報不錯漏、受訪資料不外洩，提供政府最完整可靠的產業數據，進而讓政策更貼近農漁民需求，為新園農漁業發展與鄉親生活帶來更美好的未來。