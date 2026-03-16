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怎解？川普陷入伊朗消耗戰泥淖　陸學者：美方正鋪墊勝利停戰避險

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）陷入伊朗戰局泥淖。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美、以對伊朗的軍事行動原訂「以打促談」，至今卻進入第3周，中東區域局勢正加速惡化。面對戰事持續引發的經濟衝擊與國內反戰浪潮，川普近期對外態度反覆，陷入「速戰速決」與「長期抗戰」的矛盾。大陸上海外國語大學教授丁隆分析，隨著11月中期選舉逼近，能源市場震盪與軍備吃緊已成共和黨選情痛點，川普政府極可能透過包裝軍事成果，在近期尋求單方面宣布「勝利停戰」的機會，以期從這場高昂的消耗戰中體面抽身。

伊朗伊斯蘭革命衛隊於昨15日確認發起第53波攻勢，動用高超音速飛彈與無人機大規模襲擊位於阿聯酋的美軍基地，並揚言將持續擴大回擊。國際輿論普遍認為，戰事已進入「新階段」，衝突長期化風險有增無減，美國正日益滑向另一個戰爭泥淖。

目前，川普政府正試圖透過展示軍事「成果」，為單方面宣布「勝利停火」進行戰略鋪墊，以期在合適時機及時抽身。但伊朗方面已提出「美軍撤離波斯灣」等強硬前提，將霍爾木茲海峽視為博弈王牌，使得美國在尋求「體面停戰」與達成政治交易的過程中，面臨更為複雜的地緣政治挑戰。大陸官媒《新華社》整理六點目前戰況與大陸學者分析。

一、戰況慘烈：非對稱作戰成伊方核心策略

戰事進入第3周，雙方傷亡與物資消耗急劇擴大。伊方統計顯示，美以行動已致伊朗1300多名平民喪生。美媒披露，至少13名美軍人員死亡、約200人受傷，而實際傷亡人數或更高。

美方13日稱，伊方逾1.5萬個目標遭打擊、導彈數量「減少90%」。伊朗稱，已摧毀70%的美軍中東基地、近10部雷達。雙方互不證實對方說法。

隨著戰事持續，各方對軍事投入和作戰戰術作出調整。尤其是伊朗正「“持久戰」為目標推進「非對稱作戰」。

目前伊朗正轉向「非對稱作戰」，精準打擊美軍關鍵設施及相關經濟金融機構，並強化與「抵抗之弧」力量的協同，黎巴嫩真主黨與伊拉克武裝組織已發動300次襲擊。

二、 角力焦點：霍爾木茲海峽與哈爾克島

能源運輸要道荷姆茲海峽與伊朗石油樞紐哈爾克島成為主戰場。伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈米尼誓言持續封鎖海峽以反制美國。川普則放話將猛烈轟炸伊朗海岸線以強行開通。

澳洲戰略政策研究所等智庫分析，控制荷姆茲海峽是伊朗「手中最大王牌」，通過引發經濟陣痛，放大美國國內和國際社會對美國軍事行動的不滿。

此外，美軍13日晚間轟炸了承擔伊朗90%石油出口的哈爾克島，雖聲稱「保留」了石油設施，但西方媒體認為，打擊哈爾克島是美國動用的「極限槓桿」，深度關聯全球能源市場穩定。

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）「團結」伊朗對美以復仇之心。（圖／達志影像／美聯社）

三、 伊朗內部：政權交接完成，民心團結對外

伊朗已故最高領袖哈米尼的二皇子穆傑塔巴，近日強硬聲明釋放出伊朗權力交接完成、政策延續且反擊決心堅定的訊號，打破美以「顛覆政權」的圖謀。

德黑蘭數萬民眾13日上街集會，展現高度民族情緒。伊拉克提克里特大學教授朱馬·穆罕默德認為，美以軍事打擊促使伊朗從高層到民眾「團結對外」的意志更加強烈，一定程度上鞏固了伊朗政權的國內基礎。

四、 美國如何停戰？

就「停戰」問題，川普態度反覆。近來時而稱行動「很快」結束，時而又說「只要有必要就會持續」。

美國輿論認為，川普政府一直存在形勢誤判和目標不清等問題，如今面臨戰事持續、國內挨批、經濟受衝擊的兩難境地，只能根據戰況調整行動目標與停戰預設條件，通過展示軍事「成果」，為單方面宣佈「勝利停戰」作鋪墊。

上海外國語大學中東研究所教授丁隆指出，美國國內反戰情緒高漲，能源市場動蕩加劇經濟壓力，關鍵武器裝備供應也有吃緊跡象，這都意味著繼續陷入消耗戰將對美國不利。隨著中期選舉日益臨近，擇機停戰或是美國政府的選擇。

五、 伊朗是否戀戰？

伊朗近期表「絕不尋求停火」「停戰權掌握在伊朗手中」，但同時也提出結束戰爭的前提條件：伊朗收回所有損失、美國離開波斯灣、確保戰爭不再重演、支付賠償金等。

美國智庫昆西治國方略研究所聯合創始人特里塔·帕爾西認為，伊朗很可能不願在美國未付出代價的情況下停火，擔心讓美國以未來輕易重啓戰端。

他也分析，伊朗軍備庫存能否長期支撐高強度衝突仍是未知數，如果美國宣佈停火，伊朗也可能順勢接受並宣佈取得「戰略抵抗和政治勝利」。


六、 美以分歧

川普承認美以行動目標略有不同。美方傾向有限度打擊以達成政治交易，美以官員披露，美國曾對以軍襲擊伊朗能源設施不滿，擔心此舉推高國際能源價格。

專家認為，美方傾向通過有限軍事打擊削弱伊朗導彈和核能力，以最終達成政治交易；而以色列或將這次行動視為徹底解決「伊朗威脅」的歷史機遇。

丁隆認為，美以雖出現步調不一致，但不影響總體戰略一致性。朱馬指出，雙方在行動規模、持續時間上或有分歧並影響作戰選擇，但不會從根本上破壞美以之間的整體戰略聯合。

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