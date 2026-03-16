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退休警動用警界人脈查情敵個資　他好心幫查…結果一起被起訴

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市退休警找現職警查情敵個資還外流 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

曾任北市某警分局偵查隊邵姓小隊長，退休後受林姓男子委託處理感情糾紛，竟找仍在職的吳姓警員，利用警政系統違法查詢他人車籍與個資，並將偵查中的警詢筆錄外流。士林地檢署偵查後認定，2人涉犯違反《個人資料保護法》及洩漏偵查秘密等罪，依法提起公訴。

起訴指出，林男因與配偶及其外遇對象陳姓男子發生糾紛，透過朋友介紹找上邵男協助處理相關問題。邵男明知警政署「刑案知識庫」及「智慧分析決策支援系統」僅供警察執行公務查詢使用，仍請現任偵查隊警員吳男幫忙查詢相關資料。

2023年7月某日，吳男利用警政系統帳號查詢陳男的車籍與戶籍等資料，並在系統「查詢理由」欄位填寫「執行刑事相關業務」，實際上卻與公務無關。吳男查得資料後，將相關個資及林男先前在某分局製作的警詢筆錄，以手機傳送給邵男；邵男取得資料後，再向林男展示相關內容，使林男得知陳男的個人資料與偵查資訊。

此外，2人後續因金錢及糾紛問題關係惡化。2024年6月5日，邵男傳送簡訊給林男，內容提到「恭喜搬新家…躲好注意人身安全…不要以為別人找不到你」等語，林男因此心生恐懼並報警。檢方認定邵男此舉已涉犯恐嚇危害安全。

檢方偵查後認，邵男涉犯公務員假借職務機會非法蒐集利用個資、洩漏國防以外秘密文書及恐嚇危害安全等罪；吳男則涉犯公務員非法蒐集利用個資、公務員登載不實及洩漏秘密等罪，依法提起公訴。

至於林男另指控邵男與其女友及另一名男性友人涉及詐欺取財、恐嚇取財、業務侵占及背信等罪嫌部分，檢方調查後認為，相關匯款紀錄與LINE對話內容不足以證明被告施用詐術或恐嚇取財；其中男性友人取得50萬元部分，依證據顯示屬借貸關係且已有還款紀錄。

另關於公司經營權與資金爭議，女友已依法登記為公司負責人，難認有侵占或背信情形，因此認定證據不足，對2人相關罪嫌作出不起訴處分。

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