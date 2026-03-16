承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

▲北市北投承德路七段發生一起車禍，車輛撞分隔島碎片波及對向車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區承德路七段今（16日）上午發生一起交通事故，一輛自小客車變換車道時與後方車輛發生擦撞，導致其中一車失控撞上中央分隔島，車體碎片甚至飛散到對向車道波及另一輛車。事故共造成2人受傷送醫，所幸皆無生命危險。

警方調查，事故發生於上午9時22分許，48歲謝姓男子駕駛自小客車，沿承德路七段由南往北、往淡水方向行駛，行經事故地點時，從第二車道變換至第一車道，過程中車尾與37歲李姓男子所駕駛、同向直行的自小客車右前車頭發生碰撞。

▲承德路轎車擦撞失控，撞分隔島波及對向車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

碰撞後，李男駕駛的車輛失控衝向中央分隔島，車體碎片散落，並波及對向車道一輛由21歲陳姓女子駕駛的自小客車，造成三車事故。

警消獲報後立即趕赴現場處理，事故造成李男及車上乘客受傷送醫，謝男則僅有輕微擦挫傷，陳女未受傷。警方表示，3名駕駛經酒測均為0，詳細肇事原因及責任仍待進一步釐清。

北投分局提醒，駕駛人變換車道時應先確認後方來車狀況，並禮讓直行車先行，同時保持安全距離並確實使用方向燈，以降低交通事故風險。