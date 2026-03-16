　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

▲國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢。（圖／ETtoday翻攝）

▲國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢。（圖／ETtoday翻攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢昨於政見發表會中，針對文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設等提出施政藍圖。陳見賢表示，「每一位縣民都是新竹縣進步的動力」，打造新竹縣下一階段的發展基礎。

陳見賢提到，科技產業是新竹縣的經濟命脈。為因應全球人工智慧（AI）快速發展，新竹縣政府今年1月成立數位發展處，為新竹縣未來的人工智慧政策與數位治理奠定重要基礎。陳見賢表示，AI政策不應只是口號，而是必須建立制度，真正落地在產業與社會運作之中。

陳見賢指出，立法院已於去年12月三讀通過《人工智慧基本法》，為台灣推動AI發展建立重要法源依據。在全球AI競爭日益激烈的情勢下，新竹縣更應提前布局，從教育、資料、產業與人才培育等面向建立完整AI發展體系。

陳見賢提出，未來將推動設立「AI科學教育館」，打造新竹科技教育的新地標。透過建立AI影像辨識體驗區、機器人競賽場與晶片設計模擬教室，讓學生從小接觸機器學習、機器人、程式設計與晶片科技，並邀請科技企業共同設置產業互動展區，串聯教育與產業資源。陳見賢表示，AI競爭的本質是人才競爭，而人才的培養往往不是從大學開始，而是從孩子的好奇心開始，讓新竹的孩子能在科技的起點成長。

在資料治理方面，陳見賢提出建立政府「精準巨量資料庫」平台。在人工智慧時代，數據就是重要資產。未來將由數位發展處統籌整合縣府各單位資料，在落實Open Data開放資料原則的同時，依據產業需求建置通用型巨量資料庫，提供人工智慧模型訓練與應用發展。透過跨部門資料整合與共享機制，不僅能提升政府治理效率，也能讓AI應用建立在真實社會數據之上，協助解決產業與公共治理的實際問題。

▲▼國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢。（圖／ETtoday翻攝）

在產業政策方面，陳見賢也提出推動「中小企業AI轉型媒合計畫」。他表示，人工智慧發展所依賴的資料，不僅來自政府，也來自產業本身。未來將協助中小企業導入AI應用與數位轉型，媒合大型人工智慧企業與科技產業資源，推動智慧管理、智慧製造與數位化流程。同時，中小企業在導入AI系統的過程中，也能回饋合規資料作為模型優化與再訓練的基礎，形成科技產業與在地企業共同成長的雙贏生態。

在人才培育方面，陳見賢表示，根據《人工智慧基本法》第7條，政府應積極推動人工智慧與相關倫理教育。未來將由數位發展處與教育局共同整合教育與科技資源，建立完整的AI教育藍圖，並媒合產業界與大專院校資源，強化產學合作機制。同時在學生學習歷程中導入AI應用與數位工具，讓學生能夠接觸AI、使用AI、理解AI，降低進入人工智慧領域的學習門檻。

陳見賢強調，在AI政策基礎建設完成後，未來包括警政、衛政、環保、社政與交通等公共治理領域，都可以透過智慧化治理提升效率，讓科技真正服務城市治理與民眾生活，並進一步讓新竹縣成為台灣人工智慧產業發展的重要戰略城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王接一通電話「20萬沒了」　栽在16歲女手上
史上最大規模！　日本釋出8000萬桶石油儲備
美多大戰「神級爛尾」！　球迷怒噴：毀了精彩比賽
快訊／國3死亡車禍　駕駛臟器外露嵌車內慘亡
最後出局數爆巨大爭議！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋
180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

拒柯文哲入境日本！日議員反遭起底　600萬政治獻金去向不明

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

趁公司優退！53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

全球首例機器人被捕？人形機器人街頭測試嚇壞路人遭警方帶走

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔認輸：身邊90%都是她媽

政治熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

「2人被點名」披綠袍挑戰蔣萬安

快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」怒轟政治鬥爭

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

10億打造園區驚爆違法營業　桃市府挨批包庇廠商

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

民進黨北市議員初選落幕　25人出線名單一次看

賴清德：對外投資83.8％在中國已降至3.75％

卓榮泰自費包機赴日　陳水扁讚：台灣外交勝仗！趕快申請領公款

喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

更多熱門

相關新聞

飆車族栽了！警跨縣市追到車行逮12人開罰30萬

飆車族栽了！警跨縣市追到車行逮12人開罰30萬

新竹縣湖口、新豐地區長期出現改裝車深夜集結飆車、噪音擾民情形，引發地方居民不滿。警方蒐證多時後於13日展開大規模收網行動，動員45名警力兵分多路前往桃園、新竹市與苗栗等地搜索拘提，查獲以鄭姓男子為首的改裝車行負責人及騎手等共12名嫌疑人，並查扣競速改裝機車10輛、麵包車1輛及多支手機等證物，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

陸揭AI大模型「投毒」黑產業 185元篡改AI答案便可提供假資訊

陸揭AI大模型「投毒」黑產業 185元篡改AI答案便可提供假資訊

藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

南區就博會萬人湧入！254企業釋1.2萬職缺

南區就博會萬人湧入！254企業釋1.2萬職缺

納坦雅胡爆死訊？　總理辦公室急澄清

納坦雅胡爆死訊？　總理辦公室急澄清

關鍵字：

陳見賢新竹AI

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

不斷更新！奧斯卡即時名單

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面