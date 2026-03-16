陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

▲國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢。（圖／ETtoday翻攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢昨於政見發表會中，針對文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設等提出施政藍圖。陳見賢表示，「每一位縣民都是新竹縣進步的動力」，打造新竹縣下一階段的發展基礎。

陳見賢提到，科技產業是新竹縣的經濟命脈。為因應全球人工智慧（AI）快速發展，新竹縣政府今年1月成立數位發展處，為新竹縣未來的人工智慧政策與數位治理奠定重要基礎。陳見賢表示，AI政策不應只是口號，而是必須建立制度，真正落地在產業與社會運作之中。

陳見賢指出，立法院已於去年12月三讀通過《人工智慧基本法》，為台灣推動AI發展建立重要法源依據。在全球AI競爭日益激烈的情勢下，新竹縣更應提前布局，從教育、資料、產業與人才培育等面向建立完整AI發展體系。

陳見賢提出，未來將推動設立「AI科學教育館」，打造新竹科技教育的新地標。透過建立AI影像辨識體驗區、機器人競賽場與晶片設計模擬教室，讓學生從小接觸機器學習、機器人、程式設計與晶片科技，並邀請科技企業共同設置產業互動展區，串聯教育與產業資源。陳見賢表示，AI競爭的本質是人才競爭，而人才的培養往往不是從大學開始，而是從孩子的好奇心開始，讓新竹的孩子能在科技的起點成長。

在資料治理方面，陳見賢提出建立政府「精準巨量資料庫」平台。在人工智慧時代，數據就是重要資產。未來將由數位發展處統籌整合縣府各單位資料，在落實Open Data開放資料原則的同時，依據產業需求建置通用型巨量資料庫，提供人工智慧模型訓練與應用發展。透過跨部門資料整合與共享機制，不僅能提升政府治理效率，也能讓AI應用建立在真實社會數據之上，協助解決產業與公共治理的實際問題。

在產業政策方面，陳見賢也提出推動「中小企業AI轉型媒合計畫」。他表示，人工智慧發展所依賴的資料，不僅來自政府，也來自產業本身。未來將協助中小企業導入AI應用與數位轉型，媒合大型人工智慧企業與科技產業資源，推動智慧管理、智慧製造與數位化流程。同時，中小企業在導入AI系統的過程中，也能回饋合規資料作為模型優化與再訓練的基礎，形成科技產業與在地企業共同成長的雙贏生態。

在人才培育方面，陳見賢表示，根據《人工智慧基本法》第7條，政府應積極推動人工智慧與相關倫理教育。未來將由數位發展處與教育局共同整合教育與科技資源，建立完整的AI教育藍圖，並媒合產業界與大專院校資源，強化產學合作機制。同時在學生學習歷程中導入AI應用與數位工具，讓學生能夠接觸AI、使用AI、理解AI，降低進入人工智慧領域的學習門檻。

陳見賢強調，在AI政策基礎建設完成後，未來包括警政、衛政、環保、社政與交通等公共治理領域，都可以透過智慧化治理提升效率，讓科技真正服務城市治理與民眾生活，並進一步讓新竹縣成為台灣人工智慧產業發展的重要戰略城市。