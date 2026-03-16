「虧欠館長真的太多了！」見抹黑攻擊　黃國昌：我心裡很不捨

▲黃國昌自認虧欠館長太多了。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣民眾黨主席黃國昌近期與網紅館長一同前往新北市的夜市品嚐在地美食。黃國昌坦言，館長為力挺自己與政黨承受了許多委屈，對此他感到相當虧欠，大讚對方是好兄弟。此外，他也藉著此次逛夜市的機會，分享自己對該市提出的政見。貼文曝光後，引起討論。

不捨好友受委屈

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黃國昌在臉書粉專上發文透露，館長是他十分看重的好兄弟，更直言自己虧欠對方太多。他指出，館長為了支持他以及台灣民眾黨，遭受到許多抹黑與攻擊，甚至連帶影響到原本的生意。看著好友飽受委屈，讓他內心感到不捨，並強調政治路上能有「換帖的」摯友相伴是極大福氣。

讚嘆館長人氣超高

藉著碰面機會，黃國昌特別帶著館長走訪新北市，除了品嚐美食外，雙方也趁機交流他所提出的新北政見。在過程中，黃國昌深刻感受到館長的高人氣，不僅線上直播觀看人數眾多，現場擠滿民眾。他同時感謝林子宇與陳怡君這兩位在地嚮導，讓他能安心吃美食。

貼文曝光後，有網友表示，「加油，選到底」、「國昌老師加油與館長在前往對的道路上是佈滿荊棘的，希望你們能保持初心」、「謝謝館長」。也有網友則直呼，「一樣素質的人果然都會走在一起呢」、「都不知道該怎麼吐你了」、「可割可棄」、「有麻煩的時候就切割，需要的時候就是兄弟」。