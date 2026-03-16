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國際自由車環台賽屏東六堆站登場　里港警公布交管路段籲民眾改道

▲「2026國際自由車環台公路大賽」3月18日上午在高樹及周邊地區進行，警方管制路段時間出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2026國際自由車環台公路大賽」3月18日上午在高樹及周邊地區進行，警方管制路段時間出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2026國際自由車環台公路大賽」即將於屏東高樹地區登場，屏東縣政府警察局里港分局為確保賽事安全順利進行，已規劃完善交通疏導及管制措施。賽事將於115年3月18日上午8時至12時舉行，屆時賽道行經路段將依賽事進行時程實施階段性及全線封閉管制，提醒用路人提早規劃行車路線。

▲「2026國際自由車環台公路大賽」3月18日上午在高樹及周邊地區進行，警方管制路段時間出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警方表示，本次活動相關交通資訊如下：
一、全線封閉管制路段
警方將針對賽事路線及周邊重點路口實施彈性管制，具體資訊如下：
(一)高樹鄉起點:
1、路段: 鄉民代表會前道路。
2、時段: 115年3月17日晚間20時至3月18日中午12時。
(二)青雲路段:
1、路段: 華光路至興中路口。
2、時段:115年3月18日早上8時30分至當日早上10時10分。
(三)興中路段:
1、路段: 華光路至屏東客運前。
2、時段:115年3月18日早上10時至當日10時10分。
二、省道及鄉鎮市道路階段性管制
配合賽事行進時程，相關省道與縣、市道將採取階段性交管：
(一)台27線（33K至25.512K）:115年3月18日10時至11時管制。
(二)台22線（華光路至雙興路，約350公尺）:115年3月18日10時30分至10時40分管制。
(三)台27線（34K至49K）:115年3月18日11時至11時40分管制。
(四)185縣道（沿山公路0K至12K）:115年3月18日10時10分至11時10分管制。
(五)市道181（華光路至雙興路，約350公尺）:115年3月18日10時30分至10時45分管制。

里港警分局呼籲，賽事期間人車眾多，建議民眾提早出門或改道行駛，並請對國際賽事給予禮讓與支持，共同展現屏東人的熱情與優質交通素養，讓國際看見台灣之美。

分局長邱逸樵表示，由於國際自由車賽事速度極快且規模宏大，警方將於賽道沿線各重要路口派遣警力及義交同仁，全力投入交通秩序指揮與疏導，另凡是未安排指揮人員的較小路口，警方將直接實施物理性封鎖，禁止任何車輛出入；請當地鄉親及遊客務必配合，切勿強行穿越賽道或闖入管制區域。

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自由車賽屏東交通道路封閉國際賽事交通管制

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