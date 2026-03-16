姪孫求救電話來了！婦人赴銀行急領300萬　士林鮮肉警一查不對勁

▲北市士林1名婦人接到「姪孫求救」電話差點解定存300萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林一名婦人日前接到一通電話，對方自稱是「姪孫」，語氣焦急表示急需用錢周轉。婦人聽了心軟，立刻前往銀行準備解除定存300萬元幫忙，所幸銀行行員察覺情況不太尋常通報轄區警方，員警到場了解後，很快就發現這很可能是常見的「假親戚借錢」詐騙手法，最後成功勸阻婦人提款，守住辛苦存下的積蓄。

日前，天母派出所警員邱承偉、張為理日前接獲台灣銀行天母分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙。員警趕到銀行時，發現一名婦人正準備解除定存新台幣300萬元，表示要借給很久沒有聯絡的姪孫。

員警一聽覺得不太對勁，進一步詢問婦人與對方的關係及聯絡方式，發現婦人的家人完全不知道這件事，而手機裡和對方的聯絡幾乎都是語音通話，沒有任何可確認身分的訊息。

▲天母所警員邱承偉、張為理成功阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方研判這很可能是詐騙集團慣用的「假冒親屬借錢」套路，便耐心向婦人解釋詐騙手法，也分享過去處理過的類似案例。婦人聽完後才驚覺情況不對，當場打消提款念頭，直呼差點把多年積蓄交出去。

士林分局提醒，詐騙集團常假冒親友，以「急需用錢」、「臨時出事」等理由要求借款，民眾若接到類似訊息或電話，務必要多一分查證，最好直接打電話或視訊確認對方身分，避免一時心急而落入詐騙陷阱。