戴資穎奧地利跳傘　口水大失控「臉頰濕濕的」嗨喊：完成夢想清單

▲戴資穎在奧地利跳傘，完成人生清單。（圖，下同／翻攝自戴資穎臉書）



記者施怡妏／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎退役後，展開多采多姿的生活，日前她前往奧地利旅遊，完成了人生夢想清單，第一次從直升機高空跳傘，不過飛行的過程中無法控制手腳、口水，「一直覺得臉頰濕濕的，趕快擦一擦」；此行還參觀Red Bull總部、觀看人生第一場冰上曲棍球賽，整趟旅程充滿新鮮與驚喜。

完成夢想清單 戴資穎首度直升機跳傘

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戴資穎在臉書PO文，分享到奧地利旅遊的經歷，完成了人生夢想清單中的一項目標，從直升機上高空跳傘，沒想到能在她心中「全世界最酷、最帥的地方」實現。她透露，抵達奧地利時，才知道可以體驗跳傘活動，「我真的真的太開心了，雖然我都不知道我準備好了沒，就上了。」

風阻超乎想像 手腳口水全失控

回顧第一次跳傘的感受，戴資穎坦言，實際體驗並沒有想像中可怕，反而覺得非常好玩，不過空中的風阻比預期大得多，很難控制身體動作，頭部、手腳幾乎不聽使喚，連口水也無法控制，「在傘開了之後一直覺得臉頰濕濕的…趕快擦一擦。」

這趟旅程戴資穎也造訪位於奧地利薩爾斯堡的Red Bull Hangar-7，館內收藏了許多仍可飛行的飛機，並開放民眾參觀；除此之外，她也首度進場觀看冰上曲棍球比賽，直呼比賽節奏相當快，場上不時出現激烈碰撞，「整體真的很刺激，加上那場比賽是我們Red Bull隊伍的主場，整個更嗨」，可惜最後沒有拿下勝利，「但比賽就是這樣，總不是每次的結果都能是你想要的。」