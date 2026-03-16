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批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

▲國民黨立委徐巧芯16日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委徐巧芯16日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

藍委徐巧芯、葉元之表態唯一不支持的國民黨議員參選人是黨前發言人蕭敬嚴，蕭先是回擊抹黑，昨卻改口因為年輕，忽略過激言論傷害黨內同志，深表歉意。對此，徐巧芯今（16日）表示，才過一到兩年的事情卻說自己還年輕，基本上就是在找藉口，蕭敬嚴不是對國民黨好，而是在對民進黨好，應該要參加的是民進黨初選，爭取民進黨提名，蕭也不要認為被人追殺，因為可能多達20多位藍委，被蕭落井下石或攻擊。

蕭敬嚴因曾在政論節目批評國民黨被黨紀處分3年，近日投入新北市第11選區黨內議員初選。面對徐巧芯、葉元之表態「唯一不支持」，蕭敬嚴12日受訪表示，黨內初選才剛開始，黨內就出現這種抹黑的奧步、霸凌的手段出現，希望競爭者可以自重。事隔3天，蕭敬嚴昨透過臉書表示，過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志，或是未能對事實全貌周延的查證，都是我應負的責任，在此深表歉意。

對此，徐巧芯16日受訪時回應，第一、蕭敬嚴稱因為過去年輕，但大家談論的是在2024年下半年及2025年大罷免，當時蕭去挺罷免，而蕭被黨紀處分三年的時候是2024年初，所以後續的這些言論都沒有在考紀處分的討論範圍裡，幾乎全是新的事證。徐表示，才過一到兩年的事情卻說自己還年輕，又不是五年前或十年前的事情，所以她覺得這理由基本上就是在找藉口。

徐巧芯表示，第二、蕭敬嚴講到為黨好，可是她怎麼看，包含蕭講各個委員，比如說批評某委員說沒有人認識他，或者說「哎呀某個委員他只是想要這個搶聲量，所以才什麼附和中共」，但這些委員也都不是經常在第一線上面接受媒體訪問，卻無端受到蕭的惡意攻擊，且這些攻擊跟批評是完全沒有任何建設性，怎麼會是為了黨好？國民黨並非不能夠接受別人的批評，立委也要有容忍的雅量，如果提的東西有建設性，也是要謙卑地聆聽並改正，可是問題是蕭講的內容沒有任何建設性。

「抱歉，你不是對國民黨好，你是在對民進黨好，所以你應該要參加的是民進黨的初選，爭取他們的提名，而不是我們的提名」。徐巧芯說，過去她沒有表達意見是因為蕭敬嚴只是一個黨員，但當今天蕭要爭取國民黨議員的提名時，過去的所作所為、所言就應該受到更高程度的檢驗跟標準，否則如果真的被提名、參選，卻依然故我，繼續攻擊黨內同志，不就難以挽回了？所以她希望在能做出選擇的時候做出選擇。

徐巧芯也說，蕭敬嚴千萬不要說是別人在追殺你，因為這麼多日子以來，都是蕭在追殺國民黨的立法委員們，而且涉及的人數經她計算，可能多達20多位，被蕭落井下石或攻擊，她覺得非常遺憾。

至於國民黨今下午將舉辦「星火行動」選戰實務培訓講習課程，徐巧芯將以講師身份出席，蕭敬嚴則為受訓學員。媒體詢問她是否會點名蕭敬嚴，把誤會說清楚？

徐巧芯表示，不會，她會把耐心、用心及今天講課內容用在對國民黨有熱情、有能力的人身上；至於其他人，不需要因為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥，所以她會盡可能的在課程裡面分享自己在選舉過程中，建議大家能夠做的事情，希望讓大家都能夠選出一個好成績，「我也不會因為他而浪費大家的時間」。

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