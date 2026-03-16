台灣祭前夕淨化治安　恆春警民宿查獲2通緝犯並起出毒品

▲恆春警方查獲兩名通緝犯及毒品。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2026台灣祭」將於4月3日在屏東恆春登場，為確保活動期間治安穩定，恆春警分局提前展開治安淨化行動，成功查獲張、廖兩名通緝犯，並在現場起出海洛因、安非他命及吸食器等毒品證物，訊後押解歸案並依毒品危害防制條例送辦。

恆春警分局日前接獲線報指出，有通緝犯疑似躲藏於轄區某民宿內，警方隨即成立專案小組展開查緝行動，並於3月11日成功查獲63歲張姓男子及54歲廖姓男子兩名通緝犯。警方在查緝過程中進一步附帶搜索，當場查扣海洛因2包（毛重1.83公克、1.15公克）、安非他命1包（毛重0.85公克），以及安非他命吸食器1組、分裝袋2批、手機3支、電子磅秤1台及藥鏟2支等相關證物。

警方表示，經張、廖兩人同意後進行尿液採驗，初步檢驗結果均呈毒品陽性反應。全案訊後除依通緝罪名解送屏東地方檢察署歸案外，另依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

恆春分局指出，台灣祭為屏東年度重要觀光活動之一，每年吸引大量樂迷及遊客湧入恆春半島。為確保活動期間治安穩定，警方除加強查緝犯罪外，也持續與轄內民宿、飯店業者建立聯繫與通報機制，並配合縣府相關主管機關針對八大行業展開聯合稽查，全面防堵不法情事。

警方強調，將持續強化各項治安維護作為，打造安全、乾淨的活動環境，讓參與「2026台灣祭」的民眾能安心享受音樂盛會。