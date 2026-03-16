新北男酒後還毒駕上路　騎士遭撞飛頭重創+骨折…昏迷躺ICU

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區昨（15日）上午一名36歲李姓男子在酒後且吸食毒品的狀態下開車上路，在員山路口攔腰撞上一名32歲張姓機車騎士，造成對方頭部重傷出血、雙手骨折送醫，目前仍在加護病房昏迷中。李男經酒測值為0.15mg/L，唾液快篩則呈K他命毒品陽性反應，立即依公共危險、毒品及過失傷害等多項罪嫌將他移送法辦。

▼警方當場逮捕酒駕、毒駕的李男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午11時許，李姓男子當時駕駛黑色賓士車，由員山路506巷往板橋方向行駛；同時間，張姓男子正騎機車，沿員山路往中正路方向直行。雙方在路口發生猛烈碰撞，由於撞擊力道過大，張姓騎士當場噴飛倒地，賓士車撞到圍牆才停下。經緊急送往雙和醫院治療，張男不僅頭部大量出血、雙手也骨折，目前仍昏迷在加護病房觀察中，傷勢不容樂觀。

警方趕抵後，肇事的李男經酒測發現酒測值0.15mg/L，他坦承「睡前有喝啤酒」，經進行毒品唾液快篩檢測，結果竟呈現K他命陽性反應。李男不但酒駕還毒駕的惡劣危險駕駛行為，警方當場嚴厲喝斥，李男還回嘴「你不要那麼兇啊」，警訊後酒駕部分依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款舉發。毒駕部分依同條例第35條第1項第2款及第35條第9項舉發，並當場吊扣車輛1至2年，最高將罰12萬元。

▼車禍現場零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼李男的賓士車撞到圍牆下停下 。（圖／記者陳以昇翻攝）