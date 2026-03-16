長榮航空「EVA iLOUNGE」上線　數位平台即時推播航班訊息

▲長榮航空推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今宣布，即日起於桃園機場、高雄小港機場及曼谷蘇凡納布機場自營貴賓室推出「EVA iLOUNGE」數位服務，透過數位化工具整合資訊於單一平台，包括推播個人航班訊息、前往登機門步行時間等。

長榮航空指出，「EVA iLOUNGE」數位服務平台將貴賓室實體服務與數位功能整合，旅客無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入，體驗包含餐飲、閱讀、航班資訊及貴賓室導覽等多項服務，打造個人化的候機體驗。

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長榮航空表示，數位服務平台將主動推播個人化航班訊息與登機門異動提醒，旅客也可查詢前往登機門的路線及步行時間；並提供貴賓室設施及餐點介紹與空間配置圖，其中，桃園機場The Garden貴賓室也提供數位點餐服務。另整合「EVA e-Library」與「多元化全球報刊雜誌」等連結，提供旅客閱讀選擇。

▲長榮航空推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台。（圖／長榮航空提供）

另外，星宇航空今年1月起也於桃園機場第二航廈貴賓室，引進台灣茶飲品牌「吃茶三千」飲品，包括「水仙桂花蜜」及「鮮果百匯」，以高溫加壓技術精準萃取茶葉精華，並依據每款基底茶的特性量身設定萃取參數，最大限度保留茶湯的香氣與層次。