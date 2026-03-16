威廉王子公開「黛妃從未曝光母子照」：每天都想念她

▲威廉王子分享從未公開的童年照片，畫面中年幼的他與黛安娜王妃坐在花海中，畫面溫馨。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

3月15日是英國的母親節，英國威廉王子（Prince William）在社群網站曝光一張已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）從未公開的童年合照，悼念母親，畫面令人動容。

黛妃36歲車禍離世 威廉哈利童年喪母

這張照片拍攝於1984年，當時年僅2歲的威廉，與黛妃身在英格蘭格洛斯特郡「海格洛夫莊園」的草地上，母子被花海簇擁，畫面溫馨動人，喚起人們對「人民王妃」的懷念。

威廉在官方IG發文寫道：「今天與每天都在想念我的母親。也惦念著今天正在思念摯愛之人的每一個人。母親節快樂。」短短幾句話流露對母親深深的思念，也向所有失去母親的人表達共鳴。

黛安娜王妃於1997年在巴黎因車禍身亡，享年36歲。今年7月1日將是她的65歲冥誕。她過世時，威廉與弟弟哈利王子（Prince Harry）分別只有15歲與12歲。多年來，兄弟倆多次公開談及童年喪母，對他們造成的巨大創傷與心理影響。

查爾斯三世曬女王舊照 王室齊祝母親節？

除了威廉，英王查爾斯三世（King Charles III）也分享多張母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的舊照，向全世界母親致意。英國王室官方社群網站發文：「祝福世界各地的母親，以及今天可能正在思念母親的人們，一個平靜的母親節。」

▲年輕的伊麗莎白二世與年幼的查爾斯、安妮公主合影，背景還能看到女王心愛的柯基犬Sue。（圖／翻攝The Royal Family臉書）

其中一張黑白照，是年輕的伊莉莎白二世，以及年幼的查爾斯和安妮公主（Princess Anne）合影，母子3人在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡的長椅上，背景還能看到女王的柯基犬「Sue」，畫面溫馨。

根據《BBC》報導，這張照片拍攝於1953年，查爾斯的兩個弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）和愛德華王子（Prince Edward）尚未出生，因此他們沒出現在照片中。

▲伊麗莎白二世與母親伊麗莎白王太后的歷史影像。（圖／翻攝The Royal Family臉書）

英國母親節為何3月過？ 日期原來這樣算？

此外，王室官方帳號也分享其他與母親相關的歷史影像，包括伊麗莎白二世與其母親伊麗莎白王太后（Queen Mother）的合影，以及王后卡蜜拉（Queen Camilla）與已故母親羅莎琳德尚德（Rosalind Shand）的照片。

英國的母親節稱為「Mothering Sunday」，日期依復活節時間而定，通常落在復活節前的第4個星期日，因此每年日期都會變動。這個節日最初源自基督教傳統，人們會在這一天回到「母教會」（Mother Church）禮拜，後來逐漸成為向母親表達感謝與思念的節日。



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