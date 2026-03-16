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美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆　大票球迷怒了

▲韓德森（Gunnar Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓德森（Gunnar Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）四強賽今（16）日火熱開打，美國隊與多明尼加強強對決，最終美國隊以2比1逆轉勝出，連續3屆挺進冠軍戰。然而，這場原本張力十足的激戰，卻因9局下最後一記明顯偏低的判決，形成「再見三振」，引發大批球迷震怒與熱議，砲轟裁判水準毀了精彩比賽。

美國隊單局雙轟逆轉勝　連3屆闖進WBC冠軍戰

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美國隊在今日四強賽中展現衛冕軍韌性，面對多明尼加強投壓制，4局上發動強烈反撲，韓德森與安東尼接連開轟，單局兩發全壘打瞬間逆轉戰局，取得2比1領先。

此後，美國隊投手群發揮堅強戰力，一路封鎖多明尼加打線，比賽在9局下迎來最高潮，多明尼加展現絕佳韌性，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）選到保送並利用暴投攻佔二壘，代打克魯茲（Oneil Cruz）隨後敲出推進滾地球，讓多明尼加在2出局後成功攻佔三壘。

此時，佩多莫（Geraldo Perdomo）面對一顆偏低壞球並未揮棒；主審卻戲劇性地判定好球，形成再見三振。

▲美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神極爛尾」被罵爆。（圖／翻攝自大聯盟官網）

▲佩多莫面對一顆偏低壞球並未揮棒，主審卻判定好球。（圖／翻攝自大聯盟官網）

再見三振爆爭議！「神級爛尾」氣炸台南Josh與大票球迷

棒球YouTuber「台南Josh」第一時間發文，傻眼直呼「一分差三壘有人，再見三振，美國晉級冠軍戰，可是那球......。」

同時，球迷們也陸續在PTT發文砲轟，「剛剛最後一球超明顯的壞球，結果主審還是拉掉讓多多被淘汰，這種高水準的比賽就敗在了低水準裁判身上，而且整屆經典賽奇怪的好壞球判決也一堆，經典賽是不是證明了，ABS系統是真的要快點引入實戰了」、「這麼精彩的比賽最後大爛尾！對...我就是在說裁判，最後那麼精彩的比賽，就你主審在搞，真的一肚子氣啊，兩邊誰贏都可以，但不是你主審來搞笑」、「最後一球主審？什麼爛尾啦，本來張力拉滿，那麼低也撿是怎樣，多多可惜了。」

對此，網友們紛紛回應，「最後一球超扯，看得正精彩結果爛尾，超生氣」、「今天是美國形狀嗎？主審最後拉了一大坨屎塞給大家」、「最後一球主審在搞？什麼爛尾啦，本來張力拉滿」、「爛裁判！毀了這麼精彩的比賽」、「這種高水準比賽敗在低水準裁判手上」、「這麼低的球也撿是怎樣，多多真的可惜了」、「這球真的扯蛋，整個經典賽裁判這塊最爛」、「一肚子氣，兩邊誰贏都可以，但不是主審來搞笑」、「毀了一整場比賽的努力」。

網狂敲碗引進ABS系統！質疑裁判左右比賽結果

面對關鍵時刻的誤判疑雲，社群平台湧入大量檢討裁判的聲浪，網友們直言，「經典賽是不是證明了，ABS（自動球好壞球系統）真的要快點引入實戰」、「要把命運交給主審嗎？這麼低的球就算硬碰也沒好結果」「拜託下一屆引進ABS了啦，難看死了」。

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