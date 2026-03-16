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草屯恐怖車禍撞擊瞬間曝！廂型車遭側撞翻覆乘客拋飛…釀1死7傷

 記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣草屯鎮昨(15)日凌晨發生重大死亡車禍，一輛載有5名印尼籍移工的廂型車行經閃紅、黃燈的博愛路與玉屏路口時，突然遭一輛自小貨車側撞，強大撞擊力道導致廂型車當場往對向停等的自小客車翻覆，小貨車也因撞擊力道過大往另一側翻覆，造成車上1名50歲印尼籍男子傷重不治，另有7人受傷，稍早翻車驚險瞬間也曝光。

消防局15日凌晨0時30分許接獲通報，草屯鎮博愛路與玉屏路口發生嚴重車禍，立即派遣3輛消防車及7輛救護車趕往救援。救護人員到場時發現廂型車翻覆在路中央，車體嚴重毀損，部分乘客倒臥車外，其中一名約50歲的印尼籍男子已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。其餘傷者包括廂型車駕駛與車上4名印尼籍女性，以及自小貨車與對向自小客車駕駛，共7人受傷，分別被送往南投基督教醫院、佑民醫院、衛生福利部南投醫院及亞洲大學附屬醫院治療。

▲一輛載有5名印尼移工的廂型車行經博愛路與玉屏路口遭撞翻覆，釀成1死7傷的慘劇。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼一輛載有5名印尼移工的廂型車行經博愛路與玉屏路口遭撞翻覆，釀成1死7傷的慘劇。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲一輛載有5名印尼移工的廂型車行經博愛路與玉屏路口遭撞翻覆，釀成1死7傷的慘劇。（圖／記者高堂堯翻攝）

附近車輛的行車記錄器也拍下撞擊瞬間，當時小貨車行駛道道路的交通號誌為閃黃燈，廂型車方向則是閃紅燈，兩車行經路口時，自小貨車從廂型車側邊猛力撞擊，廂型車當場失去平衡側翻，波及對向停等的自小客車，隨後小貨車也朝另一方向側翻。

全案一共造成1人死亡、7人受傷，至於整起事故確切肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清，警方後續將報請南投地檢署檢察官相驗死者遺體。草屯分局提醒，民眾行經設有閃光號誌的路口時，閃紅燈方向須停車再開，閃黃燈方向也應減速慢行並注意來車，以免發生憾事。

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