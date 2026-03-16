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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向本日會議主席李柏毅抗議未果後，就開始對空氣質詢。李貞秀也與幕僚團隊在休息時間找李柏毅當面抗議，更搬出前總統蔡英文時期的中配議員史雪燕為例質疑雙標，痛批民進黨公然藐視國會，劉世芳侮辱台灣民主，不敢站上質詢台接受監督，最後還倉皇離席。

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）
▲李貞秀首度於內政委員會質詢，但官員均未上台。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨中配立委李貞秀身份資格惹議，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝則說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

立法院內政委員會今（16日）邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，而李貞秀今登記質詢順序為第七位。本日會議主席李柏毅在李貞秀質詢前表示，基於立法院韓院長上禮拜協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。

李貞秀上台時，點名劉世芳、國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群上台回應，但都未上台，而是坐在位置，與李柏毅抗議未果後，李貞秀就開始「對空氣質詢」。

在休息時間，李貞秀與幕僚和民眾黨團主任陳智菡、黨團副總召王安祥與白委洪毓祥前往找李柏毅抗議並對峙約3分半，洪毓祥不斷批評，「不用質詢，怠惰就好了啊」、「官員也要被質詢」，李柏毅則一再重申，「尊重國籍法」、「戶籍怪」。洪毓祥又說，還沒起訴前是無罪推定。李柏毅回應，「在爭議還沒解決之前，我們在內政委員會我希望還是要做一個比較彈性的處理，不可以直接讓它變成事實」。

▲▼民眾黨立委李貞秀、黨團主任陳智菡、李貞秀幕僚找民進黨立委李柏毅抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民眾黨立委李貞秀、黨團主任陳智菡、李貞秀幕僚找民進黨立委李柏毅抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

▲李貞秀與黨團成員於休息時間找本日會議主席李柏毅抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

李貞秀則說，「我要跟主席抗議」，在前總統蔡英文時期，南投議員史雪燕也是中配議員，她的質詢沒有任何問題，但今天賴政府之後的立法院，「李貞秀委員質詢開始變有問題了」，自己也要抗議主席，掩護民進黨官員不敢面對民意上備詢台，這是毀憲亂政最好的表率，請國人看請處，這麼公然藐視國會、藐視立法院長韓國瑜的裁示，消極的去抵抗民意的監督。

隨後，李貞秀接受媒體聯訪時表示，「其實不在乎我、不在於我個人的稱呼」。這裡是立法院，「劉世芳女士」這樣的稱呼，不只是對她個人的侮辱，也是對整個台灣民主的侮辱。自己今天要做質詢的是國人都關注的民生議題居住正義，「但顯然劉世芳部長完全不敢站上質詢台接受監督。最後還倉皇離席」。

媒體追問，會覺得不被尊重？因為劉世芳不備詢，且民進黨召委的裁示好像不是那麼被受尊重？李貞秀回應，自己當然也還是首先感謝召委，至少有讓她以「委員」身分上台，但他對民進黨、對同黨行政官員的那個袒護，其實民眾都在看，希望未來召委可以秉持中立。

李貞秀強調，立法院是國會民意的最高殿堂，所有行政官員依照憲法本來就有接受備詢的責任跟義務，而非這樣自己認定、片面的認定，沒有經過任何法源依據、法律文件，甚至法律判決的個人意識形態認定，就可以直接拿掉一個立法委員的問政權利。

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲李貞秀受訪時感慨，手上資料原本要給劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

「這是很傲慢的一種態度」，李貞秀痛批，「當然在賴總統發生這樣的事情大家也不意外，因為他在台南市長的時候也是300多天不進議會」。李貞秀質疑，未來行政院是否對任何一個看不慣的立法委員，只要一句，「我對你的身分有疑慮」，就不給他上台、不接受質詢？

媒體也關切，如果說下週輪到國民黨召委，有跟國民黨召委談讓劉世芳上台？李貞秀說，當然當然！今天不管賴政府的行政團隊怎樣怠忽職守，「我們台灣民眾黨的所有立法委員，每一個人都會戰戰兢兢做好自己份內的工作」，依據中華民國的憲法程序，合理的執行自己所有的公務。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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