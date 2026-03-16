日本淘汰...大谷翔平不甘心！體育大叔點名關鍵人物：不要再找菜鳥

▲大谷翔平和隊友相約下次見。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

由大谷翔平領軍、陣中集結8名大聯盟球員的「最強軍團」，15日以5比8不敵委內瑞拉，提前於8強止步。臉書粉專「體育大叔」發文分析，今年經典賽，日本的表現確實讓人失望，似乎不在最佳狀態，因此他也點出關鍵人物，直言不要再找菜鳥了。

日本隊遭淘汰，大谷翔平和隊友約定下次見

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臉書粉專「體育大叔」發文表示，日本隊遭到淘汰令人錯愕，大谷翔平賽後沒有為輸球找理由，只說很不甘心。不過大谷翔平也和隊友約定下次見面，暗示這不會是他最後一次穿上日本隊球衣，下個機會可能是2028年洛杉磯奧運。不過，日本明年12強必須是亞洲第一，才能拿下奧運門票，屆時他們肯定會全力以赴，這將讓台灣面臨更大的挑戰。

預賽表現不如預期！關鍵戰役狂失8分

回顧此次賽事，體育大叔認為日本隊的表現確實未達水準。從預賽階段面對韓國與澳洲的驚險獲勝，到與捷克7局平手，皆顯示球隊並未處於最佳狀態。尤其在對戰委內瑞拉的關鍵戰役中，投手群狂失8分，第8局種市篤暉的暴傳失誤，反常表現都讓人不禁懷疑這是否為熟悉的日本隊。

直言教練調度保守！認為經典賽需要老教頭

體育大叔直言，總教練井端弘和難辭其咎，明明選了16名野手，用人卻非常保守，像是去年央聯打擊王小園海斗，竟然只在捷克一戰打3打席；昨天第9局最後反攻換代打，想的更是已連續12個打數沒有安打的近藤健介。

體育大叔認為，「侍Japan不讓職業球隊的監督來帶，主要是為了專注在國際賽，但之前選了沒有經驗的小久保裕紀結果就已經很慘，這次選井端弘和更是災難。」像經典賽這樣短期且一戰定生死的比賽，需要的是老教頭，真的不要再找菜鳥了，「還是選像上屆經典賽栗山英樹那種等級的名教頭來帶吧」。