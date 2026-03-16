欠稅逾1800萬企圖金蟬脫殼賴帳　相機代理商藏8年被管收1天認栽

▲法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蘇姓男子代理販售知名日本品牌拍立得相機，積欠營業稅等稅費共逾1800萬元，經移送行政執行署台北分署催討，查出蘇男辦妥公司解散登記仍在原址營業，有上億元金流且生活優渥，更涉脫產規避強制執行，台北分署識破蘇男的「金蟬脫殼」之計，日前聲請法院管收獲准，蘇家不到24小時就繳出300萬元、立據擔保蘇男會還清，台北分署同意放人，並限制出境出海。

現年46歲的蘇男於北市八德路與敦化南路各經營1家實體店面，在相機業界頗有名氣，但2011年起滯納營業稅、營利事業所得稅與勞工退休金、罰鍰等稅費，至2018年共積欠1847萬餘元，連同滯納金與利息更高達1937萬餘元。

蘇男2018年辦妥公司解散登記、藉此賴帳，卻在原址繼續營業，台北分署受理國稅局移送強制執行，發現蘇男在解散登記前，將帳列逾1600萬元的存貨，無償移轉給妹妹或前女友擔任負責人的其他公司。

▲相機代理商蘇姓男子（左1）欠稅逾1800萬元賴帳8年，被行政執行署台北分署管收1天就認栽還錢。（圖／台北分署提供）

此外，蘇男在公司持續欠稅期間，多次臨櫃存入大額現金到公司帳戶，累計金額高達1億4710萬餘元，且蘇男頻繁到高檔餐廳、百貨消費，生活優渥，每月信用卡費曾多達29萬餘元，並資助胞妹赴日求學、在北市精華地段購置豪宅等花費，卻無分文補稅。

台北分署多次通知蘇男說明清償方案，蘇男名下僅被扣得54萬餘元資產，雙手一攤說沒錢，而他解散登記公司後持續營業期間，是用他人掛名負責人的公司名義開發票，以為台北分署拿他沒辦法，卻沒料到台北分署追查8年，已將上述金流與脫產事證都蒐集齊全。

台北分署日前通知蘇男到案，見他繼續擺爛，於是亮出底牌，以蘇男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收要件，聲請台北地院管收獲准，被送進管收所僅1夜，隔天蘇家就繳出300萬元救人。

台北分署認為蘇男家人的資產實力，足夠一次繳清所欠稅費，蘇男允諾積極籌錢，希望不足的部分能分期付款，蘇男的妹妹簽字當保人，台北分署同意釋放蘇男、等著看他的誠意，並限制出境出海防逃。台北分署強調，會持續針對惡意欠稅的義務人採取拘提、管收等執行手段，確保國家債權並實現社會公平正義。