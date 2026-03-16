傳川普考慮奪取伊朗哈爾克島　擬派美軍地面部隊掐斷石油命脈

▲伊朗哈爾克島。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

Axios新聞網站引述美國官員說法指出，總統川普正在考慮，若伊朗持續阻止油輪通過荷莫茲海峽，美軍不排除奪取伊朗戰略要地哈爾克島（Kharg Island）石油設施，而這項行動需要派遣美軍地面部隊。

鎖定伊朗石油命脈

目前美軍持續轟炸伊朗境內目標，也關注波斯灣沿岸及伊朗石油命脈哈爾克島，哈爾克島距離伊朗海岸約15英里，處理該國約90%原油出口。就在上周，川普下令攻擊島上軍事設施，但有避開石油設施。

美國官員透露，川普傾向直接奪取哈爾克島，因為這將對伊朗政權造成經濟重創，實質切斷伊朗資金來源。但此舉需派遣地面部隊，恐引發伊朗報復性攻擊波斯灣各國石油設施及管道，官員稱此舉的風險相當大。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則對川普把戰火引向哈爾克島的決定表示支持，稱伊朗若失去對哈爾克島的控制，經濟就會徹底崩盤，哈爾克島是能改變戰局的關鍵，「誰控制了哈爾克島，誰就掌握這場戰爭的命運」。

川普籌組聯盟

伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，全球原油供應嚴重受阻，導致國際油價攀升。在海灣國家石油出口受到限制的同時，伊朗允許裝載伊朗原油的油輪自由通行，確保其石油流向中國與其他國家。

川普稱已要求約7個高度依賴中東石油的國家組成聯盟，共同負責巡邏荷莫茲海峽。據信川普政府官員已與多國接觸，消息人士稱，「川普政府的首要任務是爭取盟友對荷莫茲海峽聯盟的政治承諾」。

官員表示，川普預計本周會有部分國家表態力挺，組成荷莫茲聯盟，各國將被要求提供軍艦、指揮管制支援、無人機等軍事資產。