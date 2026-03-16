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40歲男坐雲霄飛車頭痛3個月！一查竟是腦出血　醫曝原因：別亂搭

醫師表示，年紀大不要玩雲霄飛車等高衝擊力設施，否則會對健康產生影響。（示意圖／Pexels）

▲男子玩雲霄飛車後頭痛，竟是硬腦膜下出血。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

雲霄飛車是許多民眾到遊樂園時必玩的刺激設施，但也可能對身體造成風險。一名男子近日分享自身經歷表示，自己在遊樂園搭乘雲霄飛車後，持續頭痛長達3個月，直到就醫檢查才發現出現顱內出血情況。醫師提醒，隨著年齡增長，腦部結構與血管彈性會逐漸改變，若遭遇劇烈晃動，確實可能增加血管受傷風險。

該名男子在社群平台Threads發文指出，自己約3個月前搭乘雲霄飛車後，之後陸續出現頭痛症狀，情況持續未改善，因此前往醫院檢查。經檢查後，醫師診斷為「左側顱內慢性硬腦膜下出血」。他在貼文中分享自身經歷，「奉勸大家年過40，不要坐雲霄飛車。陸續痛了三個月找到原因腦內出血，可不是開玩笑的。」

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貼文曝光後，不少網友也分享類似情況，「我50多歲了，一月和女兒去法國迪士尼，玩倒旋轉的飛車，當下沒感覺，回國後有天突然視網膜破裂出血；又有一天突然天旋地轉，檢查後耳石脫落，以後應該不敢玩了」、「前公司之前在六福村辦家庭日，別部門的一位同人陪小孩玩笑傲飛鷹後就心肌梗塞」、「之前去眼科定期檢查，醫生說高度近視要避免雲霄飛車、自由落體或高空彈跳這類會劇烈晃動的設施，視網膜容易剝離」。

對此，家醫科醫師溫梓言在留言區表示，「有年紀之後不要坐雲霄飛車等高衝擊力設施是真的！」他透露，隨著年齡增加，大腦可能會出現輕微腦萎縮，使腦組織與顱骨之間的空間稍微變大。當人體遭遇劇烈加速或減速時，顱內晃動幅度也會增加，原本承受張力的橋靜脈可能因此受到拉扯而斷裂，進而形成慢性硬腦膜下出血。

溫梓言也指出，人體血管彈性會隨年齡逐漸下降，例如40歲後血管彈性通常不如20歲時。如果本身存在高血壓或動脈瘤等潛在疾病，在雲霄飛車高速運轉與離心力作用下，血壓可能瞬間上升，增加血管破裂的風險。不過，他也強調，大家不用被嚇到就不敢搭雲霄飛車，只是要提醒潛在風險，特別是6大高風險族群：

1. 未受控高血壓或心血管疾病

2. 服用抗凝血藥/抗血小板藥

3. 已知腦動脈瘤、腦血管畸形、或中風/腦出血病史

4. 近期頭部外傷

5. 嚴重頸椎/脊椎問題

6. 孕婦

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