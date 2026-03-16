懷疑男友害染性病！180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相大白

▲24歲黃姓男子被同性伴侶懷疑傳染性病，遭當街捅死。（圖／翻攝自臉書）



記者林東良、黃資真／台南報導

白色情人節3月14日這天在台南發生驚悚命案，姚姓男子懷疑遭24歲黃姓男友傳染性病，當街持刀狂捅男友，造成對方臟器外露慘死。而黃父曾透露，兒子身高有180公分，還會練武術，但姚男身材瘦小，懷疑並非一人犯案，盼事情可以真相大白。

死者熱愛廟會活動 180身高擁俊俏臉龐

從黃男的社群軟體上可以發現，他非常熱愛廟會活動，經常分享跳宋江陣、拍攝神像的照片，有時候還會參加掌中劇團的表演，而黃男的臉書大頭貼，也不難看出他的身材高挑，且長相俊俏，好友都留言稱讚，最新一篇文則是分享遶境活動的照片，怎料人生卻就此停在正值大好時期的24歲。

▲黃男經常在社交軟體上分享廟會活動的日常。（圖／翻攝自Threads）



姚男染性病疑男友傳染 當街憤而捅死他

初步了解，姚男驗出性病後，憤而黃男是否害他得病，對方冷回「我沒有性病」，與他無關，2人為此多次發生爭執，14日上午姚男甚至在家中輕生，被家人及時救回。

同日晚間，心灰意冷的姚男買好水果刀，前往黃男上班地點附近埋伏，碰面時再度要求對方給說法，但黃男態度依舊冷淡，依舊強調非他傳染，隨後離開，但姚男依舊不接受，一路尾隨後於西門路四段一處騎樓，持刀攻擊黃男頸部、腹部，造成腹部有4*4公分傷口、頸部割出2*2公分傷口，臟器外露，送醫搶救後仍於15日凌晨宣告不治。

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▲黃男頸部、腹部中多刀，血流一地倒在騎樓。（圖／記者林東良翻攝，下同）



黃父痛失愛兒崩潰 懷疑有共犯

15日相驗時，黃男父親激動落淚，稱對姚男的第一印象就不太好，因此不樂見兒子與他交友，還不斷告誡兒子離他遠一點，「兒子也跟我說，有漸漸跟他(姚)疏遠，偏偏他又一直要來找兒子，然後事情就發生了，我就接到電話，說兒子被殺了……」黃父姚男身材瘦小，而兒子身高有180公分，還有練武術，不願相信兒子竟會遭姚男持刀砍殺，懷疑可能有共犯。目前全案仍在調查釐清中。

▲黃父表示兒子身高180公分，姚男身材嬌小，懷疑恐非一人作案。